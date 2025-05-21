CNN: США узнали о подготовке Израилем возможного удара по иранским ядерным объектам

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, даже несмотря на то, что администрация Трампа стремится заключить дипломатическое соглашение с Тегераном, со ссылкой на несколько американских чиновников, знакомых с последними разведданными, сообщило CNN, пишет УНН.

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Такой удар "был бы нахальным разрывом с президентом Дональдом Трампом", заявили американские чиновники. Он также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке - то, чего США пытались избежать с тех пор, как война в Газе обострила напряженность в 2023 году.

Чиновники предупреждают, что неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение, и что на самом деле в правительстве США существуют глубокие разногласия относительно вероятности того, что Израиль в конечном итоге будет действовать. Нанесет ли Израиль удар и как именно, зависит от того, что он думает о переговорах США с Тегераном по его ядерной программе, пишет издание.

Но "вероятность израильского удара по иранскому ядерному объекту значительно возросла в последние месяцы", сказал другой человек, знакомый с американской разведкой по этому вопросу. "И перспектива сделки между США и Ираном, заключенной Трампом, которая не изъемлет весь иранский уран, делает вероятность удара более вероятной", - указал он.

Повышенные опасения вызваны не только публичными и частными сообщениями высокопоставленных израильских чиновников о том, что они рассматривают такой шаг, но и перехваченными израильскими сообщениями и наблюдениями за перемещениями израильских военных, которые могут указывать на неизбежный удар, сообщили многочисленные источники, знакомые с разведданными.

Среди военных приготовлений, которые наблюдали США, - перемещение авиабомб и завершение авиационных учений, сообщили два источника.

Но эти же самые признаки могут быть просто попыткой Израиля оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы, сигнализируя о последствиях, если он этого не сделает, - что подчеркивает постоянно меняющиеся сложности, с которыми сталкивается Белый дом, пишет издание.

США активизируют сбор разведданных, чтобы быть готовыми оказать помощь, если израильские лидеры решат нанести удар, сообщил CNN один высокопоставленный американский чиновник. Но источник, знакомый с ходом мыслей администрации Трампа, сообщил CNN, что США вряд ли помогут Израилю нанести удары по иранским ядерным объектам в данный момент, если только Тегеран не спровоцирует их серьезной провокацией.

У Израиля нет возможности уничтожить ядерную программу Ирана без американской помощи, включая дозаправку в воздухе и бомбы, необходимые для проникновения на объекты глубоко под землей, что также отражено в предыдущих отчетах разведки США, согласно источнику, знакомому с этим вопросом.

Израильский источник сообщил CNN, что Израиль будет готов провести военные действия самостоятельно, если США договорятся о том, что этот источник назвал "плохой сделкой" с Ираном, которую Израиль не может принять.

На данный момент переговоры США с Ираном застряли на требовании, чтобы Тегеран не обогащал уран, процесс, который может позволить создание оружия, но который также необходим для производства ядерной энергии в гражданских целях.

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