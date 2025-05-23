Тегеран грозит Тель-Авиву и Вашингтону "специальными мерами" в случае нападения на ядерные объекты Ирана

Иран примет "специальные меры" для защиты своих ядерных объектов. Соединенные Штаты будут нести юридическую ответственность в случае нападения Израиля на иранские ядерные объекты. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи после сообщения CNN о том, что Израиль, возможно, готовит удары по Ирану.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Иранский режим пригрозил "специальными мерами", если Израиль атакует его ядерные объекты. В МИД Ирана предостерегли Израиль "против любого авантюризма" со стороны правительства страны. Об этом говорилось в комментариях министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи. Иран также предупредил, что будет рассматривать США как "участника", в случае осуществления планов, о которых недавно сообщил CNN.

Контекст

Ссылаясь на источники разведки, CNN во вторник сообщило, что неясно, принял ли Израиль окончательное решение относительно военных действий, и что официальные лица США расходятся во мнениях относительно того, решат ли в конце концов израильтяне атаковать.

Ответ Ирана

В письме, адресованном Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, фактически изложено предостережение:

Иран решительно предостерегает от каких-либо авантюр сионистского режима Израиля и решительно ответит на любую угрозу или незаконные действия этого режима - информирует Reuters.

Аббас Арагчи, глава МИД Ирана заявил, что его страна будет рассматривать Вашингтон как "участника" любого подобного нападения. Он отметил, что Тегеран будет вынужден принять "специальные меры" для защиты своих ядерных объектов и материалов. Международное агентство по атомной энергии будет впоследствии проинформировано о таких шагах.

Аракчи не уточнил, какие меры рассматриваются. Но советник Верховного лидера Ирана заявил в апреле, что Тегеран может приостановить сотрудничество с МАГАТЭ или передать обогащенный материал в безопасные и нераскрытые места.

Напомним

Израиль готовится к возможному удару по ядерной инфраструктуре Ирана, если текущие переговоры между США и Тегераном завершатся провалом.

Иранский парламент решительно выступил в защиту государственной ядерной программы, подчеркивая, что уровень обогащения урана будет определяться внутренними потребностями страны, а не внешними соглашениями.

Президент США Дональд Трамп в четверг разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху: два лидера обсудили убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.