Іран заявив, що отримав доступ до тисяч секретних файлів ядерної програми Ізраїлю

Іранські державні ЗМІ повідомили, що розвідка країни отримала тисячі секретних файлів, що стосуються ядерної програми Ізраїлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Ісламська Республіка начебто здобула "тисячі файлів, пов’язаних з ядерними проєктами та об’єктами ізраїльського режиму", які включають документи, зображення та відеозаписи.

Хоча операція з отримання документів була проведена деякий час тому, величезний обсяг матеріалів і необхідність їх безпечного транспортування до Ірану потребували інформаційного замовчування, щоб забезпечити доставку до визначених захищених місць