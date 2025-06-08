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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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Іран заявив, що отримав доступ до тисяч секретних файлів ядерної програми Ізраїлю

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Іранські ЗМІ повідомили, що розвідка отримала доступ до файлів, які стосуються ядерних проєктів Ізраїлю. Раніше іранська група Handala заявила, що викрала дані з центру ядерних досліджень в Сореку.

Іран заявив, що отримав доступ до тисяч секретних файлів ядерної програми Ізраїлю

Іранські державні ЗМІ повідомили, що розвідка країни отримала тисячі секретних файлів, що стосуються ядерної програми Ізраїлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що Ісламська Республіка начебто здобула "тисячі файлів, пов’язаних з ядерними проєктами та об’єктами ізраїльського режиму", які включають документи, зображення та відеозаписи.

Хоча операція з отримання документів була проведена деякий час тому, величезний обсяг матеріалів і необхідність їх безпечного транспортування до Ірану потребували інформаційного замовчування, щоб забезпечити доставку до визначених захищених місць

- цитує видання іранські ЗМІ.

Контекст

Автори нагадують, що у вересні 2024 року іранська хакерська група Handala оголосила, що викрала майже 200 гігабайтів даних з центру ядерних досліджень у Сореку. Вважається, що це угруповання є кіберпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо

Наприкінці травня іранський режим пригрозив "спеціальними заходами", якщо Ізраїль атакує його ядерні об'єкти. У МЗС Ірану застерегли Ізраїль "проти будь-якого авантюризму" з боку уряду країни. Тегеран також попередив, що розглядатиме США як "учасника", у разі здійснення цих планів.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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