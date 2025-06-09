Иран выступил с собственным предложением по ядерному соглашению с США
Киев • УНН
Иран планирует представить собственное предложение по ядерному соглашению с США через посредника Омана, считая предложение США двусмысленным. Тегеран стремится овладеть ядерными технологиями.
В споре с США относительно собственной ядерной программы Иран заявляет, что хотел бы представить собственное предложение по соглашению.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В понедельник Иран заявил, что вскоре представит контрпредложение по ядерному соглашению с Соединенными Штатами, после того, как назвал предложение Вашингтона содержащим "двусмысленности".
"Мы вскоре предложим другой стороне наш собственный план через посредника Омана", – заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи журналистам в Тегеране в понедельник. Он назвал это "разумным, логичным и сбалансированным предложением".
США и Иран оказались в дипломатическом противостоянии по поводу обогащения урана последним, причем Тегеран защищает это право как "необязательное для обсуждения", а Вашингтон называет это "красной линией".
31 мая, после пятого раунда переговоров, Иран заявил, что получил "элементы" предложения США. Также министр иностранных дел Аббас Арагчи позже заявил, что текст содержит "неоднозначности".
Напомним
Верховный лидер Ирана раскритиковал первоначальное предложение США по переговорам относительно ядерной программы Тегерана, но не отверг идею соглашения с Вашингтоном.
Тегеран заявляет, что хочет овладеть ядерными технологиями для мирных целей, и давно отрицает обвинения западных держав в стремлении разработать ядерное оружие.
Министр разведки Ирана заявил, что его ведомство получило важные документы по ядерной программе Израиля.
Трамп заявил, что новое соглашение с Ираном позволит США инспектировать и уничтожать ядерные объекты – СМИ29.05.25, 16:56 • 3664 просмотра