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Трамп заявил, что новое соглашение с Ираном позволит США инспектировать и уничтожать ядерные объекты – СМИ

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Дональд Трамп заявил о близости нового соглашения с Ираном, предусматривающего доступ американских инспекторов к ядерным объектам. Иран рассматривает приостановку обогащения урана в обмен на разморозку средств.

Трамп заявил, что новое соглашение с Ираном позволит США инспектировать и уничтожать ядерные объекты – СМИ

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США близки к новой сделке с Ираном, которая предусматривает полный доступ к иранским ядерным объектам с возможностью их уничтожения. Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступая в Белом доме в среду, Трамп подчеркнул, что сделка будет "очень сильной, где мы можем заходить с инспекторами".

Мы можем брать все, что захотим. Мы можем подрывать все, что захотим. Но никого не убивать 

- сказал он.

Президент США отметил, что Иран согласился допустить американских инспекторов, а не только представителей МАГАТЭ, к своим ядерным объектам, чтобы убедиться в отсутствии обогащения урана до уровней, необходимых для создания ядерного оружия, пишет Bloomberg.

Трамп также сообщил, что призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от удара по Ирану, поскольку считает, что соглашение может быть достигнуто в течение нескольких недель. Он отметил, что такая атака сейчас "не является уместной".

Иранский ядерный руководитель Мохаммад Эслами заявил, что страна готова допустить американских инспекторов к своим ядерным объектам, но настаивает на своем суверенном праве на обогащение урана, сообщает Reuters.

Этот вопрос остается ключевым в переговорах между Ираном и США, которые опосредуются Оманом.

Дополнительно

Иран рассматривает возможность временной приостановки обогащения урана в обмен на размораживание средств и признание его права на мирное использование ядерной энергии. Однако Тегеран отвергает требования о полном прекращении обогащения и демонтаже ядерной инфраструктуры.

Справка

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), заключенного в 2015 году между Ираном и мировыми державами, который ограничивал ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций.

Напомним

В феврале 2025 года Трамп возобновил политику "максимального давления" на Иран, включая усиление экономических санкций, с целью заставить Тегеран к новым переговорам по ядерной сделке. Это привело к значительным экономическим трудностям в Иране и политической нестабильности.

В начале мая этого года Госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран прекратить обогащение урана и разработку ракет.

Иран накопил рекордное количество высокообогащенного урана - МАГАТЭ26.02.25, 17:31 • 20916 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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