Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчіпід заявив, що право його країни на збагачення урану не підлягає обговоренню. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Ми чули суперечливі заяви Віткоффа, але реальні позиції будуть чітко озвучені за столом переговорів. Ми готові будувати довіру щодо можливого занепокоєння щодо збагачення Іраном урану, але принцип збагачення не підлягає обговоренню

В публікації йдеться про те, що він зробив цю заяву сьогодні, напередодні другого раунду переговорів зі Сполученими Штатами щодо спірної ядерної програми Тегерана. Цими словами Аракчі відповів на коментар, зроблений у вівторок головним представником США на переговорах Стівом Віткоффом, який сказав, що Тегеран повинен "припинити та ліквідувати своє ядерне збагачення", щоб досягти угоди з Вашингтоном.

Іран та США мають провести другий раунд переговорів щодо ескалації ядерної програми Тегерана в Омані в суботу. Президент США погрожує військовими діями, якщо угода не буде укладена.

Водночас за повідомленнями іранських ЗМІ, у четвер 17 квітня, Аракчі передасть послання верховного лідера Ірану Алі Хаменеї президенту рф путіну під час поїздки до росії.

На тлі важливих глобальних подій тісне, безперервне та довірливе спілкування між іранською та російською владою служитиме регіональному, а також міжнародному миру та стабільності