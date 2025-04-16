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Иран заявляет, что его право на обогащение урана не подлежит обсуждению - Reuters

Киев • УНН

 • 3092 просмотра

Министр иностранных дел Ирана заявил, что право страны на обогащение урана не подлежит обсуждению в преддверии переговоров с США. Тегеран отклоняет предложения передать запасы урана третьим странам.

Иран заявляет, что его право на обогащение урана не подлежит обсуждению - Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что право его страны на обогащение урана не подлежит обсуждению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Мы слышали противоречивые заявления Виткоффа, но реальные позиции будут четко озвучены за столом переговоров. Мы готовы строить доверие относительно возможного беспокойства по поводу обогащения Ираном урана, но принцип обогащения не подлежит обсуждению

- сказал Аракчи.

В публикации говорится о том, что он сделал это заявление сегодня, в преддверии второго раунда переговоров с Соединенными Штатами по спорной ядерной программе Тегерана. Этими словами Аракчи ответил на комментарий, сделанный во вторник главным представителем США на переговорах Стивом Виткоффом, который сказал, что Тегеран должен "прекратить и ликвидировать свое ядерное обогащение", чтобы достичь соглашения с Вашингтоном.

Дополнительно

Иран и США должны провести второй раунд переговоров по эскалации ядерной программы Тегерана в Омане в субботу. Президент США угрожает военными действиями, если соглашение не будет заключено.

В то же время по сообщениям иранских СМИ, в четверг 17 апреля, Аракчи передаст послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи президенту рф путину во время поездки в россию.

На фоне важных глобальных событий тесное, непрерывное и доверительное общение между иранскими и российскими властями будет служить региональному, а также международному миру и стабильности

- написал посол Ирана в россии Казем Джалали на X.

Накануне, 15 апреля, кремль отказался от комментариев относительно того, готова ли россия взять под контроль иранские запасы обогащенного урана в рамках возможного будущего ядерного соглашения между Ираном и США.

The Guardian сообщал, что Тегеран скорее всего отклонит предложение США передать свои запасы обогащенного урана третьей стране, такой как россия, в рамках соглашения, которым Вашингтон стремится сократить ядерную программу Ирана.

Верховный лидер Ирана отбросил угрозу Трампа, но обещает ответный удар в случае бомбардировки31.03.25, 12:40 • 35779 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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