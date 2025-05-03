Рубіо: Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет великої дальності

Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет великої дальності. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що ця заява пролунала на тлі відкладення чергового раунду переговорів щодо ядерної програми Ірану. При цьому коментар Рубіо підкреслює розбіжності в переговорах між країнами щодо вирішення тривалої суперечки.

Вони повинні відмовитися від спонсорування терористів, вони повинні відмовитися від допомоги хуситам, вони повинні відмовитися від створення ракет далекого радіусу дії, які не мають жодної мети існування, крім ядерної зброї, і вони повинні відмовитися від збагачення