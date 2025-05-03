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Рубіо: Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет великої дальності

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо закликав Іран припинити ядерну програму та розробку ракет. Він наголосив на необхідності інспекцій об'єктів, включаючи військові.

Рубіо: Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет великої дальності

Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет великої дальності. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зазначає, що ця заява пролунала на тлі відкладення чергового раунду переговорів щодо ядерної програми Ірану. При цьому коментар Рубіо підкреслює розбіжності в переговорах між країнами щодо вирішення тривалої суперечки.

Вони повинні відмовитися від спонсорування терористів, вони повинні відмовитися від допомоги хуситам, вони повинні відмовитися від створення ракет далекого радіусу дії, які не мають жодної мети існування, крім ядерної зброї, і вони повинні відмовитися від збагачення

- сказав Рубіо.

Він також сказав, що Ірану доведеться погодитися з тим, що американці можуть брати участь у будь-яких інспекціях і мати доступ до всіх об’єктів, у тому числі військових.

Нагадаємо

Іран пропонує США схвалити "тимчасову" ядерну угоду. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка країна чи особа, яка купує нафту з Ірану, не зможе вести бізнес зі США.

Іран може експортувати збагачений уран до росії на тлі переговорів із США - ISW03.05.25, 04:28 • 1314 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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