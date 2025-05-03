Рубио: Иран должен прекратить обогащение урана и разработку ракет большой дальности
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран прекратить ядерную программу и разработку ракет. Он подчеркнул необходимость инспекций объектов, включая военные.
Иран должен прекратить обогащение урана и разработку ракет большой дальности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Издание отмечает, что это заявление прозвучало на фоне отложения очередного раунда переговоров по ядерной программе Ирана. При этом комментарий Рубио подчеркивает разногласия в переговорах между странами по разрешению длительного спора.
Они должны отказаться от спонсирования террористов, они должны отказаться от помощи хуситам, они должны отказаться от создания ракет дальнего радиуса действия, которые не имеют никакой цели существования, кроме ядерного оружия, и они должны отказаться от обогащения
Он также сказал, что Ирану придется согласиться с тем, что американцы могут участвовать в любых инспекциях и иметь доступ ко всем объектам, в том числе военным.
Напомним
Иран предлагает США одобрить "временное" ядерное соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в пределах 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что любая страна или лицо, покупающее нефть из Ирана, не сможет вести бизнес с США.
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