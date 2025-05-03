Рубио: Иран должен прекратить обогащение урана и разработку ракет большой дальности

Иран должен прекратить обогащение урана и разработку ракет большой дальности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что это заявление прозвучало на фоне отложения очередного раунда переговоров по ядерной программе Ирана. При этом комментарий Рубио подчеркивает разногласия в переговорах между странами по разрешению длительного спора.

Они должны отказаться от спонсирования террористов, они должны отказаться от помощи хуситам, они должны отказаться от создания ракет дальнего радиуса действия, которые не имеют никакой цели существования, кроме ядерного оружия, и они должны отказаться от обогащения