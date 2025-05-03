Иран может экспортировать обогащенный уран в россию на фоне переговоров с США – ISW

Иран рассматривает вариант, согласно которому оставит часть своих запасов обогащенного урана внутри страны, а остаток экспортирует - возможно, в россию. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках текущих ядерных переговоров с Соединенными Штатами иранские официальные лица предложили ограничить уровень обогащения урана, расширить доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным объектам и ограничить размер запасов и типы центрифуг.

Предложенный лимит для обогащения урана в 3,67 процента является таким же, как лимит по ядерному соглашению 2015 года - указывают в ISW.

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По данным аналитиков, Иран планирует сохранить разбавленную часть своих запасов внутри страны, а остаток экспортировать, вероятно, в россию, которая выступает посредником и хранит иранский обогащенный уран с марта 2025 года.

"Посредническая роль россии в американо-иранских переговорах вряд ли обеспечит интересы США, учитывая приверженность россии к Ирану. Так, постоянный представитель россии при ООН в Вене михаил ульянов преуменьшил обеспокоенность, заявив, что производство в Иране 60-процентного обогащенного урана "не представляет вооруженного риска", - отмечают в ISW.

Напомним

Иран предлагает США одобрить "временное" ядерное соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в рамках 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что любая страна или лицо, покупающее нефть из Ирана, не сможет вести бизнес с США.

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