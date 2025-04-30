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Иран обсудит ядерное соглашение с Британией, Францией и Германией: озвучены дата и место

Киев • УНН

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В Риме состоятся переговоры Ирана с европейскими странами по поводу нового ядерного соглашения, которое заменит соглашение 2015 года. Иран готов к диалогу, несмотря на критику предыдущей политики.

Иран обсудит ядерное соглашение с Британией, Францией и Германией: озвучены дата и место

Представители Ирана встретятся в пятницу, 2 мая с представителями трех европейских государств накануне ядерных переговоров с США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Переговоры состоятся в Риме: иранцы встретятся с представителями Великобритании, Германии и Франции. На повестке дня будет решение проблемы заключения нового ядерного соглашения, которое должно заменить уже не действующее соглашение 2015 года.

По моему мнению, три европейские страны потеряли свою роль (в ядерном вопросе) из-за неправильной политики, которую они приняли. Конечно, мы этого не хотим и готовы провести переговоры с ними в Риме - сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи государственным иранским СМИ.

В то же время, дипломаты Великобритании, Германии и Франции сообщили Reuters, что в их интересах поддерживать диалог с Ираном и проговорить параметры нового ядерного соглашения.

Напомним

Иран предлагает США одобрить "временное" ядерное соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в пределах 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.

До того Арагчи заявил, что соглашение может быть достижимым, если администрация Трампа не будет выдвигать "нереалистичных требований".

Евгений Устименко

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