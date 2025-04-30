Іран обговорить ядерну угоду з Британією, Францією та Німеччиною: озвучені дата і місце
Київ • УНН
У Римі відбудуться переговори Ірану з європейськими країнами щодо нової ядерної угоди, яка замінить угоду 2015 року. Іран готовий до діалогу, незважаючи на критику попередньої політики.
Представники Ірану зустрінуться у п’ятницю, 2 травня з представниками трьох європейських держав напередодні ядерних переговорів з США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Переговори відбудуться в Римі: іранці зустрінуться з представниками Британії, Німеччини і Франції. На порядку денному буде вирішення проблеми укладення нової ядерної угоди, яка має замінити вже не діючу угоду 2015 року.
На мою думку, три європейські країни втратили свою роль (в ядерному питанні) через неправильну політику, яку вони прийняли. Звичайно, ми цього не хочемо і готові провести переговори з ними в Римі - сказав міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі державним іранським ЗМІ.
Водночас, дипломати Британії, Німеччини і Франції повідомили Reuters що в їхніх інтересах підтримувати діалог з Іраном і проговорити параметри нової ядерної угоди.
Нагадаємо
Іран пропонує США схвалити "тимчасову" ядерну угоду. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.
До того Арагчі заявив, що угода може бути досяжною, якщо адміністрація Трампа не висуватиме "нереалістичних вимог".