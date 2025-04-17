Трамп помешал Израилю атаковать ядерные объекты Ирана – NYT

Трамп помешал Израилю нанести удар по Ирану. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп заблокировал намерения Израиля осуществить военную операцию против Ирана, направленную на уничтожение его ядерных объектов.

Израиль планировал осуществить атаку еще в мае, считая это необходимым шагом для сдерживания иранской ядерной программы. В то же время реализация такого сценария требовала поддержки США и ответа со стороны Ирана.

Впрочем, Трамп решил не допустить военного развития событий. Вместо этого Вашингтон начал переговоры с Тегераном по ограничению его ядерной программы. Первый раунд переговоров состоялся, а следующая встреча должна состояться уже в эту субботу.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф провели в субботу в Маскате переговоры, которые стали самыми высокими по уровню переговорами между Ираном и США по ядерной программе с момента провала соглашения 2015 года. Они договорились встретиться снова через семь дней.

Лидер Ирана заявил, что переговоры с США идут хорошо, но могут зайти в никуда