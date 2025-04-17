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Financial Times

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The Guardian

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Трамп завадив Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти Ірану – NYT

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Дональд Трамп заблокував удар Ізраїлю по Ірані, щоб знищити його ядерні об'єкти. Замість цього США розпочали переговори з Тегераном щодо обмеження ядерної програми.

Трамп завадив Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти Ірану – NYT

Трамп завадив Ізраїлю завдати удару по Ірану. Про це повідомляє  The New York Times, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заблокував наміри Ізраїлю здійснити військову операцію проти Ірану, спрямовану на знищення його ядерних об’єктів.

Ізраїль планував здійснити атаку ще у травні, вважаючи це необхідним кроком для стримування іранської ядерної програми. Водночас реалізація такого сценарію вимагала підтримки США і відповідь з боку Ірану.

Втім, Трамп вирішив не допустити військового розвитку подій. Замість цього Вашингтон розпочав переговори з Тегераном щодо обмеження його ядерної програми. Перший раунд перемовин відбувся, а наступна зустріч має відбутися вже цієї суботи.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф провели в суботу в Маскаті переговори, які стали найвищими за рівнем переговорами між Іраном і США щодо ядерної програми з моменту провалу угоди 2015 року.Вони домовилися зустрітися знову через сім днів.

Лідер Ірану заявив, що переговори з США йдуть добре, але можуть зайти в нікуди15.04.25, 21:34 • 5922 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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