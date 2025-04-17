Трамп завадив Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти Ірану – NYT

Трамп завадив Ізраїлю завдати удару по Ірану. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

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Президент США Дональд Трамп заблокував наміри Ізраїлю здійснити військову операцію проти Ірану, спрямовану на знищення його ядерних об’єктів.

Ізраїль планував здійснити атаку ще у травні, вважаючи це необхідним кроком для стримування іранської ядерної програми. Водночас реалізація такого сценарію вимагала підтримки США і відповідь з боку Ірану.

Втім, Трамп вирішив не допустити військового розвитку подій. Замість цього Вашингтон розпочав переговори з Тегераном щодо обмеження його ядерної програми. Перший раунд перемовин відбувся, а наступна зустріч має відбутися вже цієї суботи.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф провели в суботу в Маскаті переговори, які стали найвищими за рівнем переговорами між Іраном і США щодо ядерної програми з моменту провалу угоди 2015 року.Вони домовилися зустрітися знову через сім днів.

Лідер Ірану заявив, що переговори з США йдуть добре, але можуть зайти в нікуди