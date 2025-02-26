Иран накопил рекордное количество высокообогащенного урана - МАГАТЭ

Иран существенно нарастил запасы высокообогащенного урана после того, как объявил об ускорении процесса обогащения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно информации отчетов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), за последние три месяца количество урана, очищенного до 60% расщепляемой чистоты, увеличилось на 92,5 кг и достигло 274,8 кг. Это приближает страну к порогу 90% обогащения, который используется для создания ядерного оружия. Эксперты МАГАТЭ отмечают, что при условии дальнейшего обогащения этих запасов может хватить для изготовления шести ядерных боеголовок.

При этом Иран утверждает, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели, в частности энергетические потребности страны. В то же время западные страны утверждают, что гражданского обоснования для такого уровня обогащения нет, и выражают обеспокоенность возможными военными намерениями Тегерана.

Еще одним предметом дискуссий остается отсутствие прогресса в расследовании МАГАТЭ относительно неизвестного происхождения следов урана, обнаруженных на незадекларированных объектах. Агентство неоднократно требовало объяснений от иранских властей, однако до сих пор не получило исчерпывающих ответов. В отчете сообщается, что ситуация зашла в тупик. Впрочем Иран настаивает на том, что полностью декларирует свою ядерную деятельность в соответствии с международными соглашениями, однако это противоречит оценкам агентства.

Проблема иранской ядерной программы обострилась после выхода США из ядерной сделки в 2018 году во время президентства Дональда Трампа. После этого Тегеран значительно превысил разрешенные пределы обогащения урана.

Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия - МАГАТЭ