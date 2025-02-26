Іран накопичив рекордну кількість високозбагаченого урану - МАГАТЕ
Київ • УНН
Іран збільшив запаси урану, збагаченого до 60%, до 274,8 кг за останні три місяці. Цієї кількості може вистачити для створення шести ядерних боєголовок, попри заяви Тегерана про мирні цілі програми.
Іран суттєво наростив запаси високозбагаченого урану після того, як оголосив про прискорення процесу збагачення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Згідно з інформацією звітів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), за останні три місяці кількість урану, очищеного до 60% розщеплюваної чистоти, збільшилася на 92,5 кг і сягнула 274,8 кг. Це наближає країну до порогу 90% збагачення, який використовується для створення ядерної зброї. Експерти МАГАТЕ наголошують, що за умови подальшого збагачення цих запасів може вистачити для виготовлення шести ядерних боєголовок.
При цьому Іран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирні цілі, зокрема енергетичні потреби країни. Водночас західні країни стверджують, що цивільного обґрунтування для такого рівня збагачення немає, і висловлюють занепокоєння можливими військовими намірами Тегерана.
Ще одним предметом дискусій залишається відсутність прогресу у розслідуванні МАГАТЕ щодо невідомого походження слідів урану, виявлених на незадекларованих об’єктах. Агентство неодноразово вимагало пояснень від іранської влади, проте досі не отримало вичерпних відповідей. У звіті повідомляється, що ситуація зайшла в глухий кут. Втім Іран наполягає на тому, що повністю декларує свою ядерну діяльність відповідно до міжнародних угод, проте це суперечить оцінкам агентства.
Проблема іранської ядерної програми загострилася після виходу США з ядерної угоди у 2018 році під час президентства Дональда Трампа. Після цього Тегеран значно перевищив дозволені межі збагачення урану.
Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї - МАГАТЕ22.01.25, 14:13 • 28503 перегляди