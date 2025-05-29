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Трамп заявив, що нова угода з Іраном дозволить США інспектувати та знищувати ядерні об'єкти – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Дональд Трамп заявив про близькість нової угоди з Іраном, що передбачає доступ американських інспекторів до ядерних об'єктів. Іран розглядає призупинення збагачення урану в обмін на розмороження коштів.

Трамп заявив, що нова угода з Іраном дозволить США інспектувати та знищувати ядерні об'єкти – ЗМІ

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що США близькі до нової угоди з Іраном, яка передбачає повний доступ до іранських ядерних об'єктів з можливістю їх знищення. Про це президент США заявив на пресконференції в Білому домі, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виступаючи в Білому домі в середу, Трамп підкреслив, що угода буде "дуже сильною, де ми можемо заходити з інспекторами".

Ми можемо брати все, що захочемо. Ми можемо підривати все, що захочемо. Але нікого не вбивати 

- сказав він.

Президент США зазначив, що Іран погодився допустити американських інспекторів, а не лише представників МАГАТЕ, до своїх ядерних об'єктів, щоб переконатися у відсутності збагачення урану до рівнів, необхідних для створення ядерної зброї, пише Bloomberg.

Трамп також повідомив, що закликав прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху утриматися від удару по Ірану, оскільки вважає, що угода може бути досягнута протягом кількох тижнів. Він зазначив, що така атака зараз "не є доречною".

Іранський ядерний керівник Мохаммад Есламі заявив, що країна готова допустити американських інспекторів до своїх ядерних об'єктів, але наполягає на своєму суверенному праві на збагачення урану, повідомляє Reuters.

Це питання залишається ключовим у переговорах між Іраном та США, які опосередковуються Оманом.

Додатково

Іран розглядає можливість тимчасового призупинення збагачення урану в обмін на розмороження коштів та визнання його права на мирне використання ядерної енергії. Проте Тегеран відкидає вимоги про повне припинення збагачення та демонтаж ядерної інфраструктури.

Довідка

У 2018 році США вийшли з Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), укладеного в 2015 році між Іраном та світовими державами, який обмежував ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій.

Нагадаємо

У лютому 2025 року Трамп відновив політику "максимального тиску" на Іран, включаючи посилення економічних санкцій, з метою змусити Тегеран до нових переговорів щодо ядерної угоди. Це призвело до значних економічних труднощів в Ірані та політичної нестабільності.

На початку травня цього року Держсекретар США Марко Рубіо закликав Іран припинити збагачення урану та розробку ракет.

Іран накопичив рекордну кількість високозбагаченого урану - МАГАТЕ 26.02.25, 17:31 • 20916 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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