Аятола Хаменеї розкритикував пропозицію США щодо ядерної угоди, але не відкинув ідею угоди

$41.640.02
47.430.08
ukenru
росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
17:36 • 3958 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

16:52 • 11179 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

16:37 • 11081 перегляди

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

14:27 • 14673 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Ексклюзив
14:12 • 22095 перегляди

Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення

13:08 • 21836 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
13:05 • 23575 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

4 червня, 12:45 • 20123 перегляди

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Ексклюзив
4 червня, 11:35 • 20983 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
4 червня, 10:14 • 30712 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
67%
753мм
Популярнi новини

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

4 червня, 09:45 • 32870 перегляди

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації

4 червня, 10:53 • 33836 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 20002 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 28040 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

15:03 • 13626 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

15:03 • 13714 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 28130 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 94791 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 136103 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 227999 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Борис Пісторіус

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Німеччина

Сполучені Штати

Брюссель

Польща

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 20066 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 72242 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 227999 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 144292 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 145538 перегляди
Актуальне

Ту-95

Туполєв Ту-22М

F-16 Fighting Falcon

Telegram

Мі-8

Аятола Хаменеї розкритикував пропозицію США щодо ядерної угоди, але не відкинув ідею угоди

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Верховний лідер Ірану розкритикував початкову пропозицію США щодо переговорів стосовно ядерної програми Тегерана, але не відкинув ідею угоди з Вашингтоном. Він вважає переговори важливими для економіки.

Аятола Хаменеї розкритикував пропозицію США щодо ядерної угоди, але не відкинув ідею угоди

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї розкритикував початкову пропозицію Сполучених Штатів Америки про переговори щодо ядерної програми Тегерана, але не відкинув ідею угоди з Вашингтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на EuroNews.

Деталі

Хаменеї у заяві підтвердив озвучену раніше позицію парламенту Ірану про червону лінію щодо ядерної програми державм, згідно з якою Тегеран виключає відмову від збагачення урану в рамках будь-якої можливої ​​угоди зі США.

Ця вимога неодноразово висувалась офіційними особами Вашингтона, включаючи президента США Дональда Трампа, хоча залишається незрозумілою, наскільки наполегливо американський посланець на Близькому Сході Стів Віткофф торкнувся цієї теми у своїй первісній пропозиції Ірану.

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран04.06.25, 19:52 • 11110 переглядiв

Разо з тим, Хаменеї в принципі не відкинув продовження переговорів зі США. На думку лідера Ірану, вони є вкрай важливими для економіки країни та для того, щоб домогтися скасування хоча б частини з нищівних економічних санкцій, накладених на Ісламську республіку.

"Не дозволимо будь-якого збагачення урану": Трамп жорстко висловився щодо ядерної політики Ірану03.06.25, 09:47 • 2660 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні Reuters з посиланням на власне джерело у дипломатичних колах Ірану повідомил, що Тегеран готовий відхилити пропозицію США щодо припинення багаторічного ядерного протистояння через укладення нової ядерної угоди, назвавши її "невартісною" та такою, що не відповідає інтересам Ірану і не пом’якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Алі Хаменеї
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Іран
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9