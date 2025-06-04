Аятола Хаменеї розкритикував пропозицію США щодо ядерної угоди, але не відкинув ідею угоди

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї розкритикував початкову пропозицію Сполучених Штатів Америки про переговори щодо ядерної програми Тегерана, але не відкинув ідею угоди з Вашингтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на EuroNews.

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Хаменеї у заяві підтвердив озвучену раніше позицію парламенту Ірану про червону лінію щодо ядерної програми державм, згідно з якою Тегеран виключає відмову від збагачення урану в рамках будь-якої можливої ​​угоди зі США.

Ця вимога неодноразово висувалась офіційними особами Вашингтона, включаючи президента США Дональда Трампа, хоча залишається незрозумілою, наскільки наполегливо американський посланець на Близькому Сході Стів Віткофф торкнувся цієї теми у своїй первісній пропозиції Ірану.

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Разо з тим, Хаменеї в принципі не відкинув продовження переговорів зі США. На думку лідера Ірану, вони є вкрай важливими для економіки країни та для того, щоб домогтися скасування хоча б частини з нищівних економічних санкцій, накладених на Ісламську республіку.

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Напередодні Reuters з посиланням на власне джерело у дипломатичних колах Ірану повідомил, що Тегеран готовий відхилити пропозицію США щодо припинення багаторічного ядерного протистояння через укладення нової ядерної угоди, назвавши її "невартісною" та такою, що не відповідає інтересам Ірану і не пом’якшує позицію Вашингтона щодо збагачення урану.