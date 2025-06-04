Аятолла Хаменеи раскритиковал предложение США по ядерной сделке, но не отверг идею соглашения

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал первоначальное предложение Соединенных Штатов Америки о переговорах по ядерной программе Тегерана, но не отверг идею соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Хаменеи в заявлении подтвердил озвученную ранее позицию парламента Ирана о красной линии по ядерной программе государства, согласно которой Тегеран исключает отказ от обогащения урана в рамках любого возможного соглашения с США.

Это требование неоднократно выдвигалось официальными лицами Вашингтона, включая президента США Дональда Трампа, хотя остается неясным, насколько настойчиво американский посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф коснулся этой темы в своем первоначальном предложении Ирану.

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Вместе с тем, Хаменеи в принципе не отверг продолжение переговоров с США. По мнению лидера Ирана, они крайне важны для экономики страны и для того, чтобы добиться отмены хотя бы части из сокрушительных экономических санкций, наложенных на Исламскую республику.

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Напомним

Накануне Reuters со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах Ирана сообщил, что Тегеран готов отклонить предложение США о прекращении многолетнего ядерного противостояния из-за заключения нового ядерного соглашения, назвав его "нестоящим" и не отвечающим интересам Ирана и не смягчающим позицию Вашингтона по обогащению урана.