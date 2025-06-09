Іран стверджує, що отримав документи ядерної програми Ізраїлю – Associated Press

Міністр розвідки Ірану Есмейл Хатіб заявив, що його відомство заволоділо "важливим скарбом" документів щодо ядерної програми Ізраїлю, хоча доказів цієї операції не представлено.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

За словами міністра розвідки Есмейла Хатіба, отримано тисячі сторінок документів, включно з матеріалами щодо США, Європи та інших країн, завдяки "проникненню" та "доступу до джерел".

Ми отримали важливий скарб стратегічної, оперативної та наукової розвідки сіоністського режиму, і він був перенесений до країни з допомогою Бога