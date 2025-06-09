Іран стверджує, що отримав документи ядерної програми Ізраїлю – Associated Press
Київ • УНН
Міністр розвідки Ірану заявив, що його відомство отримало важливі документи щодо ядерної програми Ізраїлю. Це може посилити напругу на тлі голосування МАГАТЕ щодо ядерної угоди з Іраном.
Міністр розвідки Ірану Есмейл Хатіб заявив, що його відомство заволоділо "важливим скарбом" документів щодо ядерної програми Ізраїлю, хоча доказів цієї операції не представлено.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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За словами міністра розвідки Есмейла Хатіба, отримано тисячі сторінок документів, включно з матеріалами щодо США, Європи та інших країн, завдяки "проникненню" та "доступу до джерел".
Ми отримали важливий скарб стратегічної, оперативної та наукової розвідки сіоністського режиму, і він був перенесений до країни з допомогою Бога
Associated Press зазначає, що Ізраїль не підтвердив проведення такого витоку, хоча у країні вже були арешти за підозрою у шпигунстві на користь Ірану.
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Ситуація посилила напругу напередодні голосування Ради керівників МАГАТЕ щодо невиконання Іраном зобов’язань за ядерною угодою.
Аналітики зазначають, що Іран вже збагачує уран до 60% – близько до рівня, необхідного для створення зброї, що підвищує ризики військової ескалації або односторонніх ударів з боку Ізраїлю чи США.
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Багато країн Заходу, ймовірно, ініціюватимуть процедуру зняття іранського статусу добросовісного партнера в МАГАТЕ, що може передбачати повернення санкцій ООН. Без нових домовленостей іранська економіка може зазнати значного зниження, а ризик військових дій зростає – можливі авіаудари по ядерних об’єктах Ірану.
Нагадаємо
Іран збагачує уран до 60%, що значно перевищує рівень, передбачений ядерною угодою 2015 року. З 2025 року США та Іран провели кілька раундів переговорів у Омані та Римі, однак домовитися не вдалося.
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