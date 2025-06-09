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Иран утверждает, что получил документы ядерной программы Израиля – Associated Press

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Министр разведки Ирана заявил, что его ведомство получило важные документы по ядерной программе Израиля. Это может усилить напряжение на фоне голосования МАГАТЭ по ядерному соглашению с Ираном.

Иран утверждает, что получил документы ядерной программы Израиля – Associated Press

Министр разведки Ирана Эсмейл Хатиб заявил, что его ведомство завладело "важным кладом" документов по ядерной программе Израиля, хотя доказательств этой операции не представлено.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По словам министра разведки Эсмейла Хатиба, получены тысячи страниц документов, включая материалы по США, Европе и другим странам, благодаря "проникновению" и "доступу к источникам".

Мы получили важный клад стратегической, оперативной и научной разведки сионистского режима, и он был перенесен в страну с помощью Бога

- сказал Эсмейл Хатиб.

Associated Press отмечает, что Израиль не подтвердил проведение такой утечки, хотя в стране уже были аресты по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Дополнительно

Ситуация усилила напряжение в преддверии голосования Совета управляющих МАГАТЭ по невыполнению Ираном обязательств по ядерному соглашению.

Аналитики отмечают, что Иран уже обогащает уран до 60% – около уровня, необходимого для создания оружия, что повышает риски военной эскалации или односторонних ударов со стороны Израиля или США.

Дополнительно

Многие страны Запада, вероятно, будут инициировать процедуру снятия иранского статуса добросовестного партнера в МАГАТЭ, что может предусматривать возвращение санкций ООН. Без новых договоренностей иранская экономика может понести значительное снижение, а риск военных действий возрастает – возможны авиаудары по ядерным объектам Ирана.

Напомним

Иран обогащает уран до 60%, что значительно превышает уровень, предусмотренный ядерным соглашением 2015 года. С 2025 года США и Иран провели несколько раундов переговоров в Омане и Риме, однако договориться не удалось.

"Не позволим какого-либо обогащения урана": Трамп жестко высказался относительно ядерной политики Ирана03.06.25, 09:47 • 2772 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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