США дистанцируются от ударов Израиля по Ирану: что сказали Трамп и Рубио

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг пыталась дистанцировать Соединенные Штаты от ударов Израиля по Ирану, которые, вероятно, усложнят попытки Трампа заключить ядерное соглашение с Тегераном, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Израиль заявил, что нанес удары по иранским ядерным целям, чтобы заблокировать Тегерану возможность разработки ядерного оружия, даже когда администрация Трампа готовилась провести в воскресенье шестой раунд переговоров по эскалации программы Тегерана по обогащению урана.

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Марко Рубио, госсекретарь США и советник Трампа по национальной безопасности, подчеркнул, что удары Израиля были односторонними, в то же время отметив, что США знали, что атаки будут.

"Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе, - сказал Рубио в заявлении. - Израиль сообщил нам, что они считают это действие необходимым для его самообороны".

За несколько часов до ударов Трамп призвал к дипломатическому решению напряженности, в то же время заявив, что удар по Ирану "вполне может произойти".

Иран утверждает, что его ядерная энергетическая программа предназначена только для мирных целей, хотя в четверг Международное агентство по атомной энергии впервые за почти 20 лет объявило о нарушении Ираном своих обязательств по нераспространению.

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Через день после того, как Соединенные Штаты приказали части американского персонала покинуть Ближний Восток в ответ на напряженность в регионе, Рубио сделал резкое предупреждение для Ирана. "Позвольте мне четко сказать: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США", - сказал он.

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В его заявлении не упоминается, поддержит ли Вашингтон Израиль, если он столкнется с ударами в ответ, что было стандартной линией в прошлом.

Трамп, пишет издание, все больше расходится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху как по Ирану, так и по его поведению в войне Израиля в Газе, желая заключить соглашение с Тегераном и ускорить поступление продовольственной помощи в Газу.

Трамп и Нетаньяху разговаривали в понедельник, и Трамп сказал журналистам, что главной темой был Иран. Выступая перед журналистами в четверг, он предположил, что израильская атака была неизбежной.

"Ну, я хотел бы избежать конфликта. Ирану придется вести переговоры немного жестче, то есть им придется дать нам некоторые вещи, которые они не желают дать нам сейчас", - сказал он.

Возмездие Ирана за удары Израиля может поставить под угрозу американские войска и дипломатов в регионе, учитывая, что Соединенные Штаты являются главным спонсором Израиля, пишет издание.

Вашингтон и Тегеран в четверг объявили о планах провести еще один раунд переговоров в воскресенье в Омане между специальным посланником США Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Американский чиновник заявил поздно в четверг, что переговоры еще продолжаются. "Мы все еще намерены провести переговоры в воскресенье", - сказал чиновник, не уточняя подробностей.

Трамп, однако, был двусмысленным относительно переговоров, сказав Fox News: "Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим".

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