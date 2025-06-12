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Госдеп США предупредил американцев о растущей опасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Киев • УНН

 • 226 просмотра

США призывают своих граждан быть осторожными из-за напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Часть персонала эвакуируют из-за опасений действий Ирана, Израиль готов к операции в Иране.

Госдеп США предупредил американцев о растущей опасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Государственный департамент США объявил масштабное предупреждение об усилении опасности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. США советуют своим гражданам в странах указанных регионов быть особенно осторожными из-за обострения региональной напряженности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госдеп США.

Детали

США объявили об эвакуации части персонала из региона из-за опасений, что Иран может применить против них ответные действия.

Из-за роста региональной напряженности Государственный департамент советует гражданам США в регионе Ближнего Востока и Северной Африки быть усиленно осторожными. Исторически сложилось так, что подобная напряженность приводила к перебоям в путешествиях и усилению беспокойства о безопасности граждан США в регионе. Гражданам США следует зарегистрироваться в Программе регистрации путешественников Smart Traveler (STEP), чтобы получать информацию и оповещения, а также чтобы было легче найти вас в чрезвычайной ситуации за границей

- говорится в сообщении Госдепа США в соцсети Х.

Издание Times of Israel также сообщило, что в течение дня появилось несколько сообщений со ссылкой на американских чиновников, в которых говорилось о том, что Израиль может в ближайшие дни атаковать ядерные объекты Ирана. Однако президент США Дональд Трамп призвал Израиль пока воздержаться от удара.

Дополнение

Израиль заявил, что готов начать операцию против Ирана. Высокопоставленным должностным лицам Соединенных Штатов сообщили, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране. При этом американская сторона все еще надеется на успех переговоров с Тегераном.

Иран разворачивает новый центр обогащения урана после критики от МАГАТЭ12.06.25, 14:09 • 10508 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Израиль
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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