Держдеп США попередив американців про зростання небезпеки на Близькому Сході та у Північній Африці

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
17:14 • 15133 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
16:35 • 57678 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
16:12 • 62780 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
16:05 • 37725 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
15:21 • 69899 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 41253 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 59696 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 57594 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
12 червня, 10:38 • 53764 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
12 червня, 10:04 • 61816 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
75%
749мм
Популярнi новини
Іран розгортає новий центр збагачення урану після критики від МАГАТЕ12 червня, 11:09 • 11341 перегляди
ЗСУ отримали на озброєння безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка": що він може12 червня, 11:12 • 8932 перегляди
"Двоходовка" від Думи: у Раді вимагають розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА14:37 • 51466 перегляди
Мріяв про яблуко рік: помер звільнений з полону український воїн Дмитро Шаповалов16:02 • 5666 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками17:17 • 14995 перегляди
Публікації
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь16:35 • 57662 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 16:12 • 62766 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
15:21 • 69888 перегляди
"Двоходовка" від Думи: у Раді вимагають розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА14:37 • 51719 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами12 червня, 10:12 • 134091 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Кая Каллас
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками17:17 • 15150 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 88832 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 101797 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 126277 перегляди
Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я10 червня, 17:29 • 128388 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

Держдеп США попередив американців про зростання небезпеки на Близькому Сході та у Північній Африці

Київ • УНН

 • 574 перегляди

США закликають своїх громадян бути обережними через напруженість на Близькому Сході та у Північній Африці. Частину персоналу евакуюють через побоювання дій Ірану, Ізраїль готовий до операції в Ірані.

Держдеп США попередив американців про зростання небезпеки на Близькому Сході та у Північній Африці

Державний департамент США оголосив масштабне попередження про посилення небезпеки у регіонах Близького Сходу та Північної Африки. США радять своїм громадянам у країнах вказаних регіонів бути особливо обережними через загострення регіональної напруженості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держдеп США.

Деталі

США оголосили про евакуацію частини персоналу з регіону через побоювання, що Іран може застосувати проти них відповідні дії.

Через зростання регіональної напруженості Державний департамент радить громадянам США в регіоні Близького Сходу та Північної Африки бути посилено обережними. Історично склалося так, що подібна напруженість призводила до перебоїв у подорожах та посиленні занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні. Громадянам США слід зареєструватися в Програмі реєстрації мандрівників Smart Traveler (STEP), щоб отримувати інформацію та сповіщення, а також щоб було легше знайти вас у надзвичайній ситуації за кордоном

- йдеться у повідомленні Держдепу США у соцмережі Х.

Видання Times of Israel також повідомило, що протягом дня з'явилася низка повідомлень з посиланням на американських чиновників, у яких йшлося про те, що Ізраїль може найближчими днями атакувати ядерні об'єкти Ірану. Однак президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль поки утриматися від удару.

Доповнення

Ізраїль заявив, що готовий розпочати операцію проти Ірану. Високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані. При цьому американська сторона все ще сподівається на успіх переговорів з Тегераном.

Іран розгортає новий центр збагачення урану після критики від МАГАТЕ12.06.25, 14:09 • 11435 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Israel
Державний департамент США
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9