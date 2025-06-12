Держдеп США попередив американців про зростання небезпеки на Близькому Сході та у Північній Африці

Державний департамент США оголосив масштабне попередження про посилення небезпеки у регіонах Близького Сходу та Північної Африки. США радять своїм громадянам у країнах вказаних регіонів бути особливо обережними через загострення регіональної напруженості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держдеп США.

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США оголосили про евакуацію частини персоналу з регіону через побоювання, що Іран може застосувати проти них відповідні дії.

Через зростання регіональної напруженості Державний департамент радить громадянам США в регіоні Близького Сходу та Північної Африки бути посилено обережними. Історично склалося так, що подібна напруженість призводила до перебоїв у подорожах та посиленні занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні. Громадянам США слід зареєструватися в Програмі реєстрації мандрівників Smart Traveler (STEP), щоб отримувати інформацію та сповіщення, а також щоб було легше знайти вас у надзвичайній ситуації за кордоном - йдеться у повідомленні Держдепу США у соцмережі Х.

Видання Times of Israel також повідомило, що протягом дня з'явилася низка повідомлень з посиланням на американських чиновників, у яких йшлося про те, що Ізраїль може найближчими днями атакувати ядерні об'єкти Ірану. Однак президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль поки утриматися від удару.

Доповнення

Ізраїль заявив, що готовий розпочати операцію проти Ірану. Високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані. При цьому американська сторона все ще сподівається на успіх переговорів з Тегераном.

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