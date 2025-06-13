Цена на нефть резко подскочила на фоне опасений более масштабной войны после атаки Израиля на Иран

Нефть выросла в цене на 13%, прежде чем несколько снизить рост, после того, как Израиль провел волны ударов по Ирану, вызвав опасения более масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Нефть марки Brent превысила в цене 78 долларов за баррель, что стало самым большим внутридневным скачком с марта 2022 года после вторжения рф в Украину. Быстрые временные спреды расширились, а форма кривой фьючерсов указала на опасения затяжного конфликта, в то время как волатильность возросла. Золото стало бенефициаром спроса на активы-убежища, направляясь к рекорду.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что атаки были направлены на ядерную программу Тегерана и армию и будут продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена.

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Иран пообещал принять жесткие меры, а верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что несколько командиров и ученых были убиты. Через несколько часов после первых израильских ударов Тегеран запустил более 100 беспилотников в ответ, заявил Израиль.

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"Мы снова оказались в обстановке повышенной геополитической неопределенности, что держит рынок нефти в напряжении и требует от него начать ценообразование с большей премией за риск в случае любых потенциальных перебоев с поставками", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV.

Быстрый рост цен на нефть свел на нет убытки с начала года, вызванные последствиями роста напряженности в мировой торговле и решением ОПЕК+ возобновить работу остановленных мощностей более быстрыми, чем ожидалось, темпами. На этой неделе JPMorgan Chase & Co. предупредил, что цены могут достичь 130 долларов за баррель при наихудшем сценарии на Ближнем Востоке.

Временной спред Brent - разница между двумя ближайшими контрактами - еще больше расширился. Разрыв достиг 1,61 доллара за баррель, что выше 92 центов в четверг. Другой показатель, спред между контрактом на декабрь этого года и тем же месяцем 2026 года, подскочил до более 2 долларов с 50 центов. Волатильность нефтяных опционов выросла до трехлетнего максимума.

Иранское телевидение сообщило, что дым был замечен возле Тебризского НПЗ, хотя National Iranian Oil Refining and Distribution Co. заявила, что атаки не нанесли никакого вреда нефтеперерабатывающим предприятиям и хранилищам страны, согласно государственному информационному агентству IRNA.

Устойчивый рост цен на энергоносители может привести к мировой инфляции, усложнив задачи, стоящие перед центральными банками, включая Федеральную резервную систему США, на фоне того, как политики пытаются справиться с последствиями торговой войны под руководством США.

Саудовская Аравия - фактический лидер широкого альянса ОПЕК+ - призвала к немедленному прекращению атак Израиля на Иран, который находится через Персидский залив от Эр-Рияда.

Хотя рынок в первую очередь обеспокоен тем, что поставки могут быть прерваны из-за эскалации военных действий, страны-члены ОПЕК+, как и ранее, имеют сильные резервные мощности, которые можно задействовать. Кроме того, Международное энергетическое агентство может решить координировать выпуск чрезвычайных запасов, чтобы попытаться успокоить цены.

"Резервные мощности ОПЕК+ имеют потенциал для решения проблемы потерь в добыче Ирана", - сказал Мукеш Садев, глава отдела сырьевых рынков - нефти в Rystad Energy A/S. Тем не менее, потенциальные меры в ответ Тегерана, включая возможную блокаду Ормузского пролива, могут осложнить использование резервных мощностей, добавил он.

Ормузский пролив - узкий водный путь в устье Персидского залива, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. В течение многих лет Иран неоднократно нападал на торговые суда, пересекавшие это узкое место, и даже угрожал заблокировать пролив в прошлом.

США и Иран должны были провести шестой раунд ядерных переговоров в Омане в воскресенье, и президент США Дональд Трамп сказал Fox News, что он надеется, что Тегеран все равно вернется за стол переговоров. Ранее на этой неделе он сказал, что менее уверен в том, что США достигнут соглашения с Тегераном об ограничении его ядерных амбиций в обмен на смягчение санкций.

США не были причастны к атакам, сказал госсекретарь США Марко Рубио. Ранее на этой неделе они приказали некоторым сотрудникам покинуть свое посольство в Багдаде после того, как Тегеран пригрозил нанести удар по американским активам в регионе в случае нападения. Кроме того, Госдепартамент заявил, что сотрудникам правительства США и членам их семей в Израиле запрещено выезжать за пределы городов.

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"Склонность к риску нефтяных инвесторов, вероятно, будет проверена сегодня, с огромной волатильностью и неопределенностью", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova Pte. Обострение конфликта повышает риск перебоев с поставками нефти, а также загрязнения, сказала она.