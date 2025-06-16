Іран повинен зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю

Израиль готов прекратить военную кампанию против Ирана, если Тегеран примет требования Соединенных Штатов Америки о ликвидации своей ядерной программы. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью Fox News, информирует УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Вопрос заключается в том, чтобы остановить те вещи, которые угрожают нашему выживанию. И мы стремимся это остановить. Теперь, если они (Иран, - ред.) готовы принять условия президента Дональда Трампа, это другое дело - сказал Нетаньяху.

По его словам, атаки на Иран завершатся, "когда мы устраним эти возможности, и мы это сделаем".

В то же время премьер-министр Израиля заявил, что смена власти в Иране не является целью Израиля, но "это, безусловно, может быть результатом, поскольку иранский режим очень слаб".

Также глава израильского правительства рассказал, что Израиль поделился с США разведданными о том, что Иран создает ядерное оружие.

Было совершенно ясно, что они работают над секретным планом по превращению урана в оружие. Они двигались очень быстро. Они могли бы создать тестовый боеприпас, возможно, первый боеприпас за несколько месяцев, и точно - меньше чем за год. Это была информация, которой мы поделились с США - отметил политик.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль и США "полностью координируют свои действия".

Когда его спросили, есть ли у Израиля возможность уничтожить иранские объекты, расположенные глубоко под землей, Нетаньяху ответил, что не хочет вдаваться "в конкретные оперативные планы".

Напомним

В ночь на 13 июня Израиль заявил об атаке на ядерные объекты Ирана в рамках операции "Нация львов". Десятки самолетов Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям.

Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция будет продолжаться до устранения угрозы.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна прекратит военную кампанию, если Израиль сделает то же самое. Это стало ответом на удары по топливным складам и ядерным объектам Ирана.

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