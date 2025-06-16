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Фон дер Ляєн: G7 має посилити тиск на росію

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкції проти росії. Це необхідно для припинення вогню в Україні та початку переговорів.

Фон дер Ляєн: G7 має посилити тиск на росію

Необхідно чинити більший тиск на росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні, заявила в неділю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Лідери найбільших промислових країн світу зустрічаються в Скелястих горах Канади з європейськими країнами, які прагнуть зберегти питання війни в Україні у голові президента США Дональда Трампа, попри бойові дії, що розгорілися між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході.

В умовах застою дипломатії ЄС, як повідомляється, збирається ухвалити новий пакет санкцій проти росії, але поки не зміг переконати Трампа, який не хотів тиснути на главу кремля володимира путіна, запровадити нові санкції США. Трамп заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню припинення вогню.

Ми маємо чинити більший тиск на росію, щоб досягти реального припинення вогню, посадити росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього

- заявила фон дер Ляєн на пресконференції перед початком переговорів між Великою Британією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією та США в понеділок.

"Минулого тижня ми висунули пропозицію щодо 18-го пакету санкцій. Я запрошуватиму всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях", - вказала голова Єврокомісії.

Глобальна увага переключилася на Близький Схід, де удари Ізраїлю по Ірану підвищили ризики переростання у ширший регіональний конфлікт. Стрибок цін на нафту, що послідував, посилив побоювання щодо світової економіки.

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Фон дер Ляєн заявила, що на переговорах із Трампом у суботу вони домовилися, що країни-однодумці мають захищати стабільність ринку, особливо на енергетичних ринках.

"Ми також будемо дуже пильними (стосовно) наслідків для міжнародних енергетичних ринків", - сказала вона.

Стосовно торговельних переговорів з адміністрацією Трампа вона сказала, що віддає перевагу досягненню рішення шляхом переговорів до дедлайну 9 липня, але блок готує заходи на випадок, якщо домовленості не буде досягнуто.

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Фон дер Ляєн також поговорила з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу раніше в неділю.

Вона підтвердила право Ізраїлю на самооборону, але наголосила, що дипломатичне рішення є найкращим варіантом у довгостроковій перспективі для вирішення проблеми ядерної програми Ірану.

"Іран є основним джерелом регіональної нестабільності, і ми завжди дуже ясно заявляли, що в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї", - сказала вона.

"Недавні події підкреслили зростаючий взаємозв'язок між конфліктами в Європі, з одного боку, і на Близькому Сході, з іншого. Однакові типи безпілотників і балістичних ракет, розроблених і вироблених Іраном, без розбору завдають ударів по містах в Україні та Ізраїлі", - зазначила вона.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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