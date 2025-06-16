ЄС закликає Трампа припинити торгівельну війну на саміті G7: деталі заяви

Країни-члени Євросоюзу мають на меті переконати президента США Дональда Трампа зупинити його глобальну торгову війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Коста в неділю обидва закликали Трампа припинити завдавати шкоди світовій економіці за допомогою тарифів.

Давайте зберігати торгівлю між нами справедливою, передбачуваною та відкритою. Усі ми повинні уникати протекціоністських заходів — це важливе повідомлення, яке G7 може надіслати ринкам і світу

Вона підкреслила, що Брюссель все ще веде переговори про торгове перемир'я з Вашингтоном.

Коста зазначив, що ЄС не може збільшити витрати на оборону, як цього хоче Трамп у той час, коли доводиться одночасно боротися з торговою війною.

Це не той момент, щоб створювати невизначеність в економіці, це не той момент, щоб створювати проблеми в торгівлі. Адже нам потрібно зміцнити наші економічні основи. Сполученим Штатам також потрібно зміцнити свої економічні основи