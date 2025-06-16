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Вашингтон пост

ЄС закликає Трампа припинити торгівельну війну на саміті G7: деталі заяви

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта закликали Трампа припинити торговельну війну. Вони наголосили на важливості уникнення протекціоністських заходів.

ЄС закликає Трампа припинити торгівельну війну на саміті G7: деталі заяви

Країни-члени Євросоюзу мають на меті переконати президента США Дональда Трампа зупинити його глобальну торгову війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Коста в неділю обидва закликали Трампа припинити завдавати шкоди світовій економіці за допомогою тарифів.

Давайте зберігати торгівлю між нами справедливою, передбачуваною та відкритою. Усі ми повинні уникати протекціоністських заходів — це важливе повідомлення, яке G7 може надіслати ринкам і світу 

— сказала фон дер Ляєн, виступаючи разом із Костою на першій пресконференції під час зустрічі лідерів G7 у Канаді.

Вона підкреслила, що Брюссель все ще веде переговори про торгове перемир'я з Вашингтоном.

Коста зазначив, що ЄС не може збільшити витрати на оборону, як цього хоче Трамп у той час, коли доводиться одночасно боротися з торговою війною.

Це не той момент, щоб створювати невизначеність в економіці, це не той момент, щоб створювати проблеми в торгівлі. Адже нам потрібно зміцнити наші економічні основи. Сполученим Штатам також потрібно зміцнити свої економічні основи

- сказав Коста.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість посилення санкцій проти росії. Про це він заявив під час зупинки в Гренландії перед участю в саміті G7 у Канаді.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітикаНовини Світу
Greenland
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Брюссельський столичний регіон
Канада
Франція
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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