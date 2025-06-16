ЄС закликає Трампа припинити торгівельну війну на саміті G7: деталі заяви
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта закликали Трампа припинити торговельну війну. Вони наголосили на важливості уникнення протекціоністських заходів.
Країни-члени Євросоюзу мають на меті переконати президента США Дональда Трампа зупинити його глобальну торгову війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Коста в неділю обидва закликали Трампа припинити завдавати шкоди світовій економіці за допомогою тарифів.
Давайте зберігати торгівлю між нами справедливою, передбачуваною та відкритою. Усі ми повинні уникати протекціоністських заходів — це важливе повідомлення, яке G7 може надіслати ринкам і світу
Вона підкреслила, що Брюссель все ще веде переговори про торгове перемир'я з Вашингтоном.
Коста зазначив, що ЄС не може збільшити витрати на оборону, як цього хоче Трамп у той час, коли доводиться одночасно боротися з торговою війною.
Це не той момент, щоб створювати невизначеність в економіці, це не той момент, щоб створювати проблеми в торгівлі. Адже нам потрібно зміцнити наші економічні основи. Сполученим Штатам також потрібно зміцнити свої економічні основи
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливість посилення санкцій проти росії. Про це він заявив під час зупинки в Гренландії перед участю в саміті G7 у Канаді.