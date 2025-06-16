ЕС призывает Трампа прекратить торговую войну на саммите G7: детали заявления

Страны-члены Евросоюза намерены убедить президента США Дональда Трампа остановить его глобальную торговую войну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Коста в воскресенье оба призвали Трампа прекратить наносить вред мировой экономике с помощью тарифов.

Давайте сохранять торговлю между нами справедливой, предсказуемой и открытой. Все мы должны избегать протекционистских мер — это важное сообщение, которое G7 может послать рынкам и миру — сказала фон дер Ляйен, выступая вместе с Костой на первой пресс-конференции во время встречи лидеров G7 в Канаде.

Она подчеркнула, что Брюссель все еще ведет переговоры о торговом перемирии с Вашингтоном.

Коста отметил, что ЕС не может увеличить расходы на оборону, как этого хочет Трамп в то время, когда приходится одновременно бороться с торговой войной.

Это не тот момент, чтобы создавать неопределенность в экономике, это не тот момент, чтобы создавать проблемы в торговле. Ведь нам нужно укрепить наши экономические основы. Соединенным Штатам тоже нужно укрепить свои экономические основы - сказал Коста.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность усиления санкций против россии. Об этом он заявил во время остановки в Гренландии перед участием в саммите G7 в Канаде.