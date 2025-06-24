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Зеленский и Стармер встретились с украинскими военными, проходящими обучение в Великобритании

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании. Обсуждались пути повышения эффективности подготовки и увеличения количества защитников Украины.

Зеленский и Стармер встретились с украинскими военными, проходящими обучение в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретился с украинскими воинами, которые проходят подготовку и обучение в Соединенном Королевстве. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение сайта главы государства.

Детали

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Великобританию и всех партнеров за программу обучения украинских военных "Интерфлекс", которая стартовала еще в июне 2022 года и к которой уже присоединилось 13 стран.

Я очень благодарен за то, что вы действительно поддерживаете украинцев, украинских воинов, укрепляя нашу армию и помогая Украине выстоять

- сказал Президент.

В свою очередь Стармер отметил, что, наблюдая за учениями, увидел высокий уровень профессионализма и преданности украинцев.

Некоторые из вас проходят обучение впервые, некоторые были на передовой, воевали и вернулись сейчас для дальнейшего обучения. Я очень горжусь тем, что Великобритания играет ведущую роль в этих учениях уже три года и что вместе мы подготовили около 58 тысяч человек

- подчеркнул глава британского правительства.

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Указывается, что Зеленский и Стармер пообщались с украинскими военными. Речь шла о том, как повысить эффективность обучения и охватить еще большее количество защитников Украины.

"На встрече присутствовали военные, проходящие обучение на двух курсах "Интерфлекс". Первый курс – базовая общевойсковая подготовка, на котором украинские воины обучаются, в частности, на стрелков. Второй курс направлен на командиров отделений. После окончания обучения они вернутся в Украину и будут выполнять боевые задачи в своих частях", - говорится в статье.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили развитие оборонного сотрудничества. Достигнуты договоренности по усилению украинской ПВО и совместному производству дронов, а также обсуждены новые санкции против рф.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Кир Стармер
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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