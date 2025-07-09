Италия готовит план помощи своим малым и средним предприятиям, вовлеченным в восстановление Украины
Киев • УНН
Италия планирует выделить 300 миллионов евро на поддержку малых и средних предприятий, вовлеченных в восстановление Украины. Эта инициатива будет представлена на Конференции по восстановлению Украины в Риме, где ожидается более 4000 делегатов.
Италия планирует представить схему поддержки на сумму 300 миллионов евро для малых и средних предприятий, участвующих в восстановлении Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Издание отмечает, что это объявление появилось за день до Конференции по восстановлению Украины в Риме, которая начнется завтра. В ней примут участие более 4000 делегатов из 90 стран, включая 50 глав государств, сказал Таяни.
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