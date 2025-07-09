Надеюсь, переговоры о вступлении Киева в ЕС скоро начнутся - Маттарелла

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с итальянским коллегой, президентом Италии Серджо Маттареллой. Итальянский лидер заверил в неизменной дружбе Украины и Италии, а также поддержке в борьбе против российской агрессии. А также выразил надежду, что процесс интеграции Украины в ЕС оживится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на итальянское издание La Republica.

У нас с Украиной искренняя и преданная дружба. Италия поддерживает украинский народ - сказал Маттарелла.

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Он добавил, что усиление жестоких бомбардировок Россией населения и гражданской инфраструктуры укрепляет решимость Италии поддерживать Киев, продолжая при этом искать все возможные возможности для урегулирования этой драматической ситуации.

Впоследствии глава государства подтвердил свою поддержку вступления Украины в Европейский Союз, выразив надежду на "быстрое начало переговоров".

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Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы, и мы должны противостоять тем, кто стремится вернуться к концепции доминирования в отношениях между государствами, заставляя нас сделать скачок почти столетие назад - подчеркнул итальянский лидер.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме.

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