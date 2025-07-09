Надеюсь, переговоры о вступлении Киева в ЕС скоро начнутся - Маттарелла
Киев • УНН
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с Владимиром Зеленским в Риме, заверив в поддержке Украины и выразив надежду на скорое начало переговоров о вступлении в ЕС. Он подчеркнул, что безопасность Украины связана с безопасностью Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с итальянским коллегой, президентом Италии Серджо Маттареллой. Итальянский лидер заверил в неизменной дружбе Украины и Италии, а также поддержке в борьбе против российской агрессии. А также выразил надежду, что процесс интеграции Украины в ЕС оживится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на итальянское издание La Republica.
У нас с Украиной искренняя и преданная дружба. Италия поддерживает украинский народ
Детали
Он добавил, что усиление жестоких бомбардировок Россией населения и гражданской инфраструктуры укрепляет решимость Италии поддерживать Киев, продолжая при этом искать все возможные возможности для урегулирования этой драматической ситуации.
Впоследствии глава государства подтвердил свою поддержку вступления Украины в Европейский Союз, выразив надежду на "быстрое начало переговоров".
Италия готовит план помощи своим малым и средним предприятиям, вовлеченным в восстановление Украины09.07.25, 17:41 • 654 просмотра
Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы, и мы должны противостоять тем, кто стремится вернуться к концепции доминирования в отношениях между государствами, заставляя нас сделать скачок почти столетие назад
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме.
Зеленский пригласил Папу в Украину и обсудил возвращение детей09.07.25, 17:05 • 623 просмотра