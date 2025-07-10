путин плохо разыграл свои карты, отношения с Трампом обострились - NYT

Отношения президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина обострились. Это странный поворот, учитывая, как хорошо выглядели дела для россии после избрания Трампа. Новый президент, казалось, относился к путину с уважением, и путин, казалось, был готов получить многое из того, чего хотел, в своей войне против Украины. Вместо этого путин плохо разыграл свои карты, передает УНН со ссылкой на NYT.

Детали

Во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро прекратить войну в Украине. Когда он вступил в должность, его администрация скептически относилась к стремлениям Украины в НАТО, была готова позволить россии контролировать захваченную ею украинскую территорию, не желала тратить много средств на оборону Киева и даже была готова признать аннексию Крыма москвой в 2014 году. Это было мирное предложение, которое достигло многих военных целей россии.

Издание отмечает, что в феврале состоялся "катастрофический визит" Владимира Зеленского в Овальный кабинет. Трамп унизил Зеленского как неблагодарного в прямом эфире, настаивая: "У вас сейчас нет карт". Он также сказал, что путин стал жертвой американской охоты на ведьм. США начали давить на Украину, чтобы она подписала соглашение о передаче значительной части своих минеральных богатств.

Все это произошло в идеальное для россии время. Она потеряла около четверти миллиона солдат в войне. Ее экономика была слабой. Но с благосклонным американским президентом путин был близок к победе. Но путин не был готов мириться. Как и во время вторжения в Украину в 2022 году, он верил, что может получить все, что хочет. В своей высокомерной позиции он неоднократно отклонял настояния Трампа на прекращении огня. Он продолжал наносить удары по Украине ужасными атаками беспилотников - говорится в материале.

NYT отмечает, что "тем временем путин продолжал наступление на поле боя, пытаясь захватить больше земель и ослабить украинское правительство. Хотя его точные планы неясны, некоторые американские чиновники считают, что он хочет подчинить Херсон, Одессу или даже Киев — крупные украинские города. Американские чиновники считают эти амбиции бредом".

Издание добавляет, что Трамп наблюдал за всем этим с растущей тревогой. В апреле, после российского ракетного и беспилотного обстрела Украины, Трамп написал в интернете: "Я не доволен российскими ударами по КИЕВУ. Это не нужно, и очень неудачное время. Владимир, СТОП!"

Теперь Трамп критикует путина, а не Зеленского. После полудюжины звонков с путиным в этом году, похоже, Трамп изменил свое мнение об этом человеке. На этой неделе он прямо заявил, что не доволен путиным, потому что тот убивает украинцев. "путин бросает нам много ерунды, если хотите знать правду", – сказал Трамп. "Он все время очень добр к нам, но это оказывается бессмысленным".

Если эти слова произнесет почти любой другой политик в Вашингтоне, они не были бы странными. Но то, что Трамп сказал их, показывает, насколько путин отчуждил Белый дом – и потенциально потерял свой шанс на мирный переговорный процесс - говорится в материале.

Трамп возобновил поставки оружия в Украину после небольшой паузы Пентагона. Республиканцы в Сенате настаивают на новом наборе санкций против россии. Трамп рассматривает это предложение.

Украина устала от войны, но ее воля к борьбе сохраняется, особенно если россия будет продвигаться вперед. Она внедряет инновации на поле боя, а ее беспилотники наносят большой ущерб российской армии. Обещания поддержки со стороны Европы и усиление противовоздушной обороны со стороны США очень усложнят для путина завершение войны силой - резюмирует NYT.