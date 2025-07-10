путін погано розіграв свої карти, стосуинки з Трампом загострились - NYT

Стосунки президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна загострилися. Це дивний поворот, враховуючи те, як добре виглядали справи для росії після обрання Трампа. Новий президент, здавалося, ставився до путіна з повагою, і путін, здавалося, був готовий отримати багато з того, чого хотів, у своїй війні проти України. Натомість путін погано розіграв свої карти, передає УНН із посиланням на NYT.

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Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко припинити війну в Україні. Коли він обійняв посаду, його адміністрація скептично ставилася до прагнень України до НАТО, була готова дозволити росії контролювати захоплену нею українську територію, не бажала витрачати багато коштів на оборону Києва і навіть була готова визнати анексію Криму москвою у 2014 році. Це була мирна пропозиція, яка досягла багатьох військових цілей росії.

Видання зауважує, що у лютому відбувся "катастрофічний візит" Володимира Зеленського до Овального кабінету. Трамп принизив Зеленського як невдячного в прямому ефірі, наполягаючи: "У вас зараз немає карт". Він також сказав, що путін став жертвою американського полювання на відьом. США почали тиснути на Україну, щоб вона підписала угоду про передачу значної частини своїх мінеральних багатств.

Все це сталося в ідеальний для росії час. Вона втратила близько чверті мільйона солдатів у війні. Її економіка була слабкою. Але з прихильним американським президентом путін був близький до перемоги. Але путін не був готовий миритися. Як і під час вторгнення в Україну у 2022 році, він вірив, що може отримати все, що хоче. У своїй зарозумілій позиції він неодноразово відхиляв наполягання Трампа на припиненні вогню. Він продовжував завдавати ударів по Україні жахливими атаками безпілотників - йдеться у матеріалі.

NYT зауважує, що "тим часом путін продовжував наступ на полі бою, намагаючись захопити більше земель та послабити український уряд. Хоча його точні плани незрозумілі, деякі американські чиновники вважають, що він хоче підкорити Херсон, Одесу чи навіть Київ — великі українські міста. Американські чиновники вважають ці амбіції маренням".

Видання додає, що Трамп спостерігав за всім цим зі зростаючою тривогою. У квітні, після російського ракетного та безпілотного обстрілу України, Трамп написав в інтернеті: "Я не задоволений російськими ударами по КИЄВУ. Це не потрібно, і дуже невдалий час. Володимире, СТОП!"

Тепер Трамп критикує путіна, а не Зеленського. Після півдюжини дзвінків з путіним цього року, схоже, Трамп змінив свою думку про цю людину. Цього тижня він прямо заявив, що не задоволений путіним, бо той вбиває українців. "путін кидає нам багато нісенітниці, якщо хочете знати правду", – сказав Трамп. "Він весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим".

Якщо ці слова висловити майже будь-який інший політик у Вашингтоні, вони не були б дивними. Але те, що Трамп сказав їх, показує, наскільки путін відчужив Білий дім – і потенційно втратив свій шанс на мирний переговорний процес - йдеться у матеріалі.

Трамп відновив поставки зброї до України після невеликої паузи Пентагону. Республіканці в Сенаті наполягають на новому наборі санкцій проти росії. Трамп розглядає цю пропозицію.

Україна втомилася від війни, але її воля до боротьби зберігається, особливо якщо росія просуватиметься вперед. Вона впроваджує інновації на полі бою, а її безпілотники завдають великої шкоди російській армії. Обіцянки підтримки з боку Європи та посилення протиповітряної оборони з боку США дуже ускладнять для путіна завершення війни силою - резюмує NYT.