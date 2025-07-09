Сенат США скоро продвинется с жесткими санкциями против РФ, Трамп сказал, время действовать - Грэм

Сенат США скоро продвинется с законопроектом о жестких санкциях против России, Китая и Индии, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет УНН.

Президент Дональд Трамп абсолютно прав относительно игр, в которые играет Путин. Сенат скоро продвинется с законопроектом о жестких санкциях - не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители и финансируют военную машину Путина - написал Грэм в X.

По словам сенатора, в законопроекте Сената предусмотрены президентские полномочия, которые "дают президенту Трампу максимальное влияние".

"Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время менять правила игры", - отметил Грэм.

Как пишет Politico, говоря о законопроекте о новых существенных санкциях против России, его автор, сенатор Линдси Грэм отметил: "Мы продвигаемся". И добавил, что Трамп "сказал мне, что время действовать, поэтому мы будем действовать".

Грэм, как указано, присоединился к лидеру большинства в Сенате Джону Тьюну и другим сенаторам-республиканцам, объявив о рассмотрении этого законопроекта позже на этой неделе. Это может привести к тому, что давно отложенный законопроект будет рассмотрен позже в этом месяце, пишет издание.

За кулисами Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, как сообщается, внесли поправки в законопроект, расширив полномочия президента по отказу от санкций. По их мнению, это соответствует стремлению Белого дома предоставить Трампу большую гибкость.

Хотя действующий законопроект позволит Трампу отменить санкции против стран, покупающих российскую нефть или уран, на 180 дней, пересмотренный законопроект предусматривает вторую 180-дневную отмену, сказал Грэм. Применение второй отмены приведет к голосованию в Конгрессе, хотя он не уточнил, что именно будет означать это голосование.

"Я уверен, что президент готов к нашим действиям", - сказал Грэм.

Представитель Белого дома отказался комментировать заявление Грэма, указав вместо этого на публичные заявления Трампа, сделанные ранее во вторник.

Санкции не будут введены на этой неделе, сообщили два источника.

Однако Тьюн сообщил журналистам, что он тесно согласовывает сроки с Белым домом и Палатой представителей.

"Мы подробнее расскажем об этом позже на этой неделе", - сообщил Тьюн журналистам, добавив, что существует "большой интерес" к внесению законопроекта.

Дополнение

Всплеск активности по этому вопросу произошел после того, как Трамп публично заявил, что серьезно рассматривает законопроект о санкциях, выразив резкое разочарование отказом главы Кремля Владимира Путина от мирных переговоров с Украиной.

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