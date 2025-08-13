Наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні - Міноборони
Київ • УНН
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться у вересні. Україна та Велика Британія обговорили підготовку до зустрічі та розвиток спільних виробництв.
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться у вересні, підготовка до зустрічі вже обговорюється, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у середу у Telegram, пише УНН.
Підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили під час телефонної розмови з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції
Він подякував Британії "за активну підготовку і організацію зустрічі".
"Говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - зазначив Шмигаль.
Міністр оборони висловив вдячність британським партнерам за "високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи".
