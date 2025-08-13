Наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні - Міноборони

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:29 • 2564 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 11404 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 16908 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25175 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 48151 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 28920 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 48932 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 26139 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 58572 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 33821 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 53826 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 33215 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 14927 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 39268 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 18931 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 48151 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 48932 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 58572 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 73078 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 47970 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 9384 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 33763 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 54372 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 26521 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 33944 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервіс)
Fox News
Brent
MIM-104 Patriot

Наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні - Міноборони

Київ • УНН

 • 1966 перегляди

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться у вересні. Україна та Велика Британія обговорили підготовку до зустрічі та розвиток спільних виробництв.

Наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні - Міноборони

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться у вересні, підготовка до зустрічі вже обговорюється, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у середу у Telegram, пише УНН.

Підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили під час телефонної розмови з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції

відбудеться - написав Шмигаль.

Він подякував Британії "за активну підготовку і організацію зустрічі".

"Говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - зазначив Шмигаль.

Міністр оборони висловив вдячність британським партнерам за "високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи".

Обслуговування F-16 та нова ініціатива від США: Шмигаль оголосив ключові рішення партнерів на "Рамштайні"21.07.25, 18:44 • 4107 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Джон Гілі
НАТО
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль