Наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні - Міноборони

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться у вересні, підготовка до зустрічі вже обговорюється, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у середу у Telegram, пише УНН.

Підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили під час телефонної розмови з Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції відбудеться - написав Шмигаль.

Він подякував Британії "за активну підготовку і організацію зустрічі".

"Говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - зазначив Шмигаль.

Міністр оборони висловив вдячність британським партнерам за "високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи".

Обслуговування F-16 та нова ініціатива від США: Шмигаль оголосив ключові рішення партнерів на "Рамштайні"