Министры обороны Украины, Великобритании и Германии скоординировали повестку дня Рамштайна
Киев • УНН
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его коллеги из Великобритании и Германии согласовали повестку дня заседания в формате Рамштайн. Шмыгаль поблагодарил партнеров за поддержку и соорганизацию мероприятия.
Министр обороны Украины поблагодарил Великобританию и Германию за соорганизацию мероприятия, США за создание формата и всех партнеров, которые присоединились.
Вся эта поддержка много значит для нас, для нашей стойкости и возможности сдерживать российского агрессора
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" и ожидания новых пакетов поддержки от партнеров.