Министры обороны Украины, Великобритании и Германии скоординировали повестку дня Рамштайна

$41.250.03
48.380.22
ukenru
14:25 • 820 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 32496 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 58339 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 51897 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 32667 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 28836 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27664 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39689 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 57646 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29233 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
47%
752мм
Популярные новости
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 13168 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 35901 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 27257 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters9 сентября, 08:15 • 6058 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 7392 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 35992 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 58355 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 51909 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 57652 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 48950 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Елена Соседка
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Непал
Донецкая область
Польша
Молдова
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 27321 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 30134 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 29072 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 98147 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 55028 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Министры обороны Украины, Великобритании и Германии скоординировали повестку дня Рамштайна

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его коллеги из Великобритании и Германии согласовали повестку дня заседания в формате Рамштайн. Шмыгаль поблагодарил партнеров за поддержку и соорганизацию мероприятия.

Министры обороны Украины, Великобритании и Германии скоординировали повестку дня Рамштайна

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с коллегами из Великобритании и Германии - Джоном Хили и Борисом Писториусом - скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн, передает УНН.

Вместе с министрами обороны Великобритании Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн

- написал Шмыгаль.

Министр обороны Украины поблагодарил Великобританию и Германию за соорганизацию мероприятия, США за создание формата и всех партнеров, которые присоединились.

Вся эта поддержка много значит для нас, для нашей стойкости и возможности сдерживать российского агрессора

- резюмировал Шмыгаль.

Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайна"09.09.25, 12:41 • 2606 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" и ожидания новых пакетов поддержки от партнеров. 

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Борис Писториус
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль