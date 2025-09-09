Министры обороны Украины, Великобритании и Германии скоординировали повестку дня Рамштайна

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с коллегами из Великобритании и Германии - Джоном Хили и Борисом Писториусом - скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн, передает УНН.

Министр обороны Украины поблагодарил Великобританию и Германию за соорганизацию мероприятия, США за создание формата и всех партнеров, которые присоединились.

Вся эта поддержка много значит для нас, для нашей стойкости и возможности сдерживать российского агрессора