16:45 • 5138 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 18789 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 32986 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 51737 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 66747 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 98267 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 81785 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52522 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56586 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 78008 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Президент України анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня, очікуючи нових пакетів підтримки. Також готується Ставка щодо технологічних аспектів захисту України.

Президент України анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня та очікування нових пакетів підтримки від партнерів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 7 вересня.

На тиждень зараз буде зустріч в форматі "Рамштайн". Сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в "Рамштайн"

- сказав Президент України.

Він також повідомив, що очікує на нові пакети підтримки.

За словами Володимира Зеленського, був на доповіді секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров.

"Ми готуємо ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту", - зауважив глава держави.

Нагадаємо

Президент Зеленський анонсував технологічну Ставку за участі виробників ракет, дронів та ППО для збільшення виробництва. Крім того, за словами Глави держави, сьогодні на засіданні Ставки був також значний компонент щодо Повітряних сил.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив про підготовку проведення невдовзі формату Технологічної Ставки, на якій розглянуть питання забезпечення військ надійними засобами: від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору.   

Віта Зеленецька

Політика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль