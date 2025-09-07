Президент України анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня
Київ • УНН
Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня, очікуючи нових пакетів підтримки. Також готується Ставка щодо технологічних аспектів захисту України.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня та очікування нових пакетів підтримки від партнерів. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 7 вересня.
На тиждень зараз буде зустріч в форматі "Рамштайн". Сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в "Рамштайн"
Він також повідомив, що очікує на нові пакети підтримки.
За словами Володимира Зеленського, був на доповіді секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров.
"Ми готуємо ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту", - зауважив глава держави.
Нагадаємо
Президент Зеленський анонсував технологічну Ставку за участі виробників ракет, дронів та ППО для збільшення виробництва. Крім того, за словами Глави держави, сьогодні на засіданні Ставки був також значний компонент щодо Повітряних сил.
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив про підготовку проведення невдовзі формату Технологічної Ставки, на якій розглянуть питання забезпечення військ надійними засобами: від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору.
Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України06.09.25, 20:34 • 3414 переглядiв