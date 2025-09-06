$41.350.00
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 24693 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 43256 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 41669 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 38431 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 46588 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56949 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34515 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42135 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45823 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37511 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку

6 вересня, 10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 41669 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень

5 вересня, 15:10
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 38847 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 62078 перегляди
Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Україна готується до чергового засідання у форматі "Рамштайн" та працює над збільшенням фінансування програми PURL. Завдяки PURL Україна вже закупила американської зброї на понад 2 мільярди доларів.

Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України

Наступного тижня очікується доволі активний графік, зокрема підготовка до формату "Рамштайн". Влада також працює над тим, щоб партнери зробили нові внески у програму PURL. Серед ключових пріоритетів у співпраці з партнерами - посилення захисту неба від російських "шахедів" і ракет. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірьному зверненні у суботу, 6 вересня, передає УНН.

Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату "Рамштайн". Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL

- сказав глава держави.

За словами Володимира Зеленського, завдяки програмі PURL Україна вже придбала американської зброї на понад 2 мільярди доларів, і фінансування планують надалі збільшувати.

Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування

- зазначив Президент України.

"Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться у вересні. Україна та Велика Британія обговорили підготовку до зустрічі та розвиток спільних виробництв.

Президент Зеленський подякував партнерам за участь у програмі PURL, яка акумулювала 2 мільярди доларів. Програма дозволяє Україні купувати зброю в США, координація здійснюється НАТО.

Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський03.09.25, 15:52 • 51044 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
НАТО
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна