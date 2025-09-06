Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України
Київ • УНН
Україна готується до чергового засідання у форматі "Рамштайн" та працює над збільшенням фінансування програми PURL. Завдяки PURL Україна вже закупила американської зброї на понад 2 мільярди доларів.
Наступного тижня очікується доволі активний графік, зокрема підготовка до формату "Рамштайн". Влада також працює над тим, щоб партнери зробили нові внески у програму PURL. Серед ключових пріоритетів у співпраці з партнерами - посилення захисту неба від російських "шахедів" і ракет. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірьному зверненні у суботу, 6 вересня, передає УНН.
Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату "Рамштайн". Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL
За словами Володимира Зеленського, завдяки програмі PURL Україна вже придбала американської зброї на понад 2 мільярди доларів, і фінансування планують надалі збільшувати.
Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування
"Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться у вересні. Україна та Велика Британія обговорили підготовку до зустрічі та розвиток спільних виробництв.
Президент Зеленський подякував партнерам за участь у програмі PURL, яка акумулювала 2 мільярди доларів. Програма дозволяє Україні купувати зброю в США, координація здійснюється НАТО.
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський03.09.25, 15:52 • 51044 перегляди