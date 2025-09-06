Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України

Наступного тижня очікується доволі активний графік, зокрема підготовка до формату "Рамштайн". Влада також працює над тим, щоб партнери зробили нові внески у програму PURL. Серед ключових пріоритетів у співпраці з партнерами - посилення захисту неба від російських "шахедів" і ракет. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірьному зверненні у суботу, 6 вересня, передає УНН.

Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату "Рамштайн". Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL

За словами Володимира Зеленського, завдяки програмі PURL Україна вже придбала американської зброї на понад 2 мільярди доларів, і фінансування планують надалі збільшувати.

Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування