На следующей неделе готовимся к «Рамштайну» и новым взносам партнеров в PURL – Зеленский
Киев • УНН
Украина готовится к очередному заседанию в формате «Рамштайн» и работает над увеличением финансирования программы PURL. Благодаря PURL Украина уже закупила американского оружия более чем на 2 миллиарда долларов.
На следующей неделе ожидается довольно активный график, в частности подготовка к формату "Рамштайн". Власти также работают над тем, чтобы партнеры сделали новые взносы в программу PURL. Среди ключевых приоритетов в сотрудничестве с партнерами - усиление защиты неба от российских "шахедов" и ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в субботу, 6 сентября, передает УНН.
Следующая неделя тоже должна быть довольно активной, среди прочего готовимся к формату "Рамштайн". Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL
По словам Владимира Зеленского, благодаря программе PURL Украина уже приобрела американского оружия на более чем 2 миллиарда долларов, и финансирование планируют в дальнейшем увеличивать.
Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование
"Среди главных приоритетов для всей нашей работы с партнерами – большая защита неба, защита против российских "шахедов", против российских ракет", - добавил Зеленский.
Напомним
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится в сентябре. Украина и Великобритания обсудили подготовку к встрече и развитие совместных производств.
Президент Зеленский поблагодарил партнеров за участие в программе PURL, которая аккумулировала 2 миллиарда долларов. Программа позволяет Украине покупать оружие в США, координация осуществляется НАТО.
