На следующей неделе готовимся к «Рамштайну» и новым взносам партнеров в PURL – Зеленский

На следующей неделе ожидается довольно активный график, в частности подготовка к формату "Рамштайн". Власти также работают над тем, чтобы партнеры сделали новые взносы в программу PURL. Среди ключевых приоритетов в сотрудничестве с партнерами - усиление защиты неба от российских "шахедов" и ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в субботу, 6 сентября, передает УНН.

Следующая неделя тоже должна быть довольно активной, среди прочего готовимся к формату "Рамштайн". Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL

По словам Владимира Зеленского, благодаря программе PURL Украина уже приобрела американского оружия на более чем 2 миллиарда долларов, и финансирование планируют в дальнейшем увеличивать.

Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование