На следующей неделе готовимся к «Рамштайну» и новым взносам партнеров в PURL – Зеленский

6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов в Донецкой области продлится до конца суток - Укрзализныця6 сентября, 08:49 • 5046 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко6 сентября, 09:01 • 18098 просмотра
В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр6 сентября, 10:08 • 8592 просмотра
Европа отчаянно нуждается в помощи США: Bloomberg раскрыл "слабые места" европейской обороноспособности6 сентября, 12:19 • 6518 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено13:28 • 11778 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 41053 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 38682 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 61921 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 982 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 42842 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 95651 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 40917 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 45105 просмотра
На следующей неделе готовимся к «Рамштайну» и новым взносам партнеров в PURL – Зеленский

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Украина готовится к очередному заседанию в формате «Рамштайн» и работает над увеличением финансирования программы PURL. Благодаря PURL Украина уже закупила американского оружия более чем на 2 миллиарда долларов.

На следующей неделе готовимся к «Рамштайну» и новым взносам партнеров в PURL – Зеленский

На следующей неделе ожидается довольно активный график, в частности подготовка к формату "Рамштайн". Власти также работают над тем, чтобы партнеры сделали новые взносы в программу PURL. Среди ключевых приоритетов в сотрудничестве с партнерами - усиление защиты неба от российских "шахедов" и ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в субботу, 6 сентября, передает УНН.

Следующая неделя тоже должна быть довольно активной, среди прочего готовимся к формату "Рамштайн". Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL

- сказал глава государства.

По словам Владимира Зеленского, благодаря программе PURL Украина уже приобрела американского оружия на более чем 2 миллиарда долларов, и финансирование планируют в дальнейшем увеличивать.

Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование

- отметил Президент Украины.

"Среди главных приоритетов для всей нашей работы с партнерами – большая защита неба, защита против российских "шахедов", против российских ракет", - добавил Зеленский.

Напомним

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится в сентябре. Украина и Великобритания обсудили подготовку к встрече и развитие совместных производств.

Президент Зеленский поблагодарил партнеров за участие в программе PURL, которая аккумулировала 2 миллиарда долларов. Программа позволяет Украине покупать оружие в США, координация осуществляется НАТО.

Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский03.09.25, 15:52 • 51041 просмотр

Вита Зеленецкая

