Президент Украины анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 5178 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 18819 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 33009 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 51758 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 66762 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 98289 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 81807 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52523 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56591 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 78020 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
60%
755мм
Популярные новости
Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто7 сентября, 09:19 • 9784 просмотра
В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовалоPhoto7 сентября, 09:40 • 5644 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление14:10 • 7140 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы14:53 • 11792 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню16:35 • 5486 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 98290 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 81809 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 78021 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 56979 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 79059 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 13725 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 19802 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 52422 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 107650 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 49477 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Президент Украины анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе, ожидая новых пакетов поддержки. Также готовится Ставка по технологическим аспектам защиты Украины.

Президент Украины анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе и ожидания новых пакетов поддержки от партнеров. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 7 сентября.

На неделе сейчас будет встреча в формате "Рамштайн". Сегодня с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем мы обсудили подготовку и приоритеты на переговоры в "Рамштайн"

- сказал Президент Украины.

Он также сообщил, что ожидает новые пакеты поддержки.

По словам Владимира Зеленского, на докладе был секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров.

"Мы готовим ставку в ближайшие дни именно по технологическим аспектам нашей защиты", - отметил глава государства.

Напомним

Президент Зеленский анонсировал технологическую Ставку с участием производителей ракет, дронов и ПВО для увеличения производства. Кроме того, по словам Главы государства, сегодня на заседании Ставки был также значительный компонент по Воздушным силам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке проведения вскоре формата Технологической Ставки, на которой рассмотрят вопросы обеспечения войск надежными средствами: от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору.  

На следующей неделе готовимся к «Рамштайну» и новым взносам партнеров в PURL – Президент Украины06.09.25, 20:34 • 3414 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль