Президент Украины анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе
Киев • УНН
Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе, ожидая новых пакетов поддержки. Также готовится Ставка по технологическим аспектам защиты Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" на следующей неделе и ожидания новых пакетов поддержки от партнеров. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 7 сентября.
На неделе сейчас будет встреча в формате "Рамштайн". Сегодня с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем мы обсудили подготовку и приоритеты на переговоры в "Рамштайн"
Он также сообщил, что ожидает новые пакеты поддержки.
По словам Владимира Зеленского, на докладе был секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров.
"Мы готовим ставку в ближайшие дни именно по технологическим аспектам нашей защиты", - отметил глава государства.
Напомним
Президент Зеленский анонсировал технологическую Ставку с участием производителей ракет, дронов и ПВО для увеличения производства. Кроме того, по словам Главы государства, сегодня на заседании Ставки был также значительный компонент по Воздушным силам.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке проведения вскоре формата Технологической Ставки, на которой рассмотрят вопросы обеспечения войск надежными средствами: от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору.
