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Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Киев • УНН

 • 4892 просмотра

Президент призвал страны НАТО убрать ограничения в сотрудничестве и усилить интеграцию Украины. Он подчеркнул важность украинского опыта.

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Украина и страны НАТО должны усилить интеграцию в сфере обороны и убрать ограничения, которые до сих пор существуют в сотрудничестве. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

По словам главы государства, украинский опыт уже стал важным для союзников.

Не только Украина нуждается в поддержке Европы. Всем странам, которые представлены здесь и в других наших коалициях, также нужна Украина. Это правда и это имеет значение. Все заинтересованы в опыте Украины, в том, что мы можем сделать, и в том, как мы сдерживаем российскую агрессию

- сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что в рамках структур НАТО до сих пор существуют ограничения для сотрудничества.

Слишком часто, в частности в рамках структур НАТО, наши представители чувствуют, что есть лимит на то, что возможно в нашем сотрудничестве. Это ограничивает и нас, и вас. Давайте интегрироваться больше на каждом уровне нашего оборонного сотрудничества, в наших структурах и в Альянсе, чтобы и мы, и вы имели больше возможностей защитить жизнь

- подчеркнул Президент.

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Андрей Тимощенков

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