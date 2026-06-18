Бельгия готовит новый пакет помощи Украине и присоединится к программе PURL – Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с премьером Бельгии для обсуждения военной поддержки. Первые истребители F-16 поступят в Украину уже в этом году.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, в ходе которой стороны обсудили усиление оборонной поддержки Украины, поставки истребителей F-16 и дальнейшее давление на Россию. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, Бельгия готовит для Украины новый пакет военной помощи.
"С Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером детально обсудили поддержку нашей защиты. Бельгия готовит новый весомый пакет помощи и вклад в программу PURL", – сообщил Президент.
Особое внимание стороны уделили поставкам истребителей F-16 для украинских Воздушных сил.
"Также проговорили график поставок истребителей F-16. Первые поступления будут уже в этом году. Именно такая помощь с защитой неба сейчас больше всего нужна", – подчеркнул Зеленский.
Президент также проинформировал бельгийского премьера о результатах встреч на саммите G7 и дипломатических усилиях Украины, направленных на завершение войны.
"Проинформировал Премьер-министра о наших встречах и договоренностях на саммите G7, а также о наших дипломатических контактах для завершения этой российской войны. Действительно важно, чтобы давление на агрессора и дальше усиливалось", – отметил глава государства.
Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее движение Украины к членству в Европейском Союзе.
"Также обсудили евроинтеграцию Украины. Благодарю Бельгию – правительство и весь народ – за поддержку", – подытожил Зеленский.
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