Бельгия готовит новый пакет помощи Украине и присоединится к программе PURL – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, в ходе которой стороны обсудили усиление оборонной поддержки Украины, поставки истребителей F-16 и дальнейшее давление на Россию. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

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По словам Зеленского, Бельгия готовит для Украины новый пакет военной помощи.

"С Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером детально обсудили поддержку нашей защиты. Бельгия готовит новый весомый пакет помощи и вклад в программу PURL", – сообщил Президент.

Особое внимание стороны уделили поставкам истребителей F-16 для украинских Воздушных сил.

"Также проговорили график поставок истребителей F-16. Первые поступления будут уже в этом году. Именно такая помощь с защитой неба сейчас больше всего нужна", – подчеркнул Зеленский.

Президент также проинформировал бельгийского премьера о результатах встреч на саммите G7 и дипломатических усилиях Украины, направленных на завершение войны.

"Проинформировал Премьер-министра о наших встречах и договоренностях на саммите G7, а также о наших дипломатических контактах для завершения этой российской войны. Действительно важно, чтобы давление на агрессора и дальше усиливалось", – отметил глава государства.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее движение Украины к членству в Европейском Союзе.

"Также обсудили евроинтеграцию Украины. Благодарю Бельгию – правительство и весь народ – за поддержку", – подытожил Зеленский.

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