ЕС планирует санкции против рекордных 1600 компаний за помощь рф в войне - Bloomberg

Европейский Союз планирует ввести санкции против более 1600 компаний, которые, по его данным, помогают россии в войне против Украины, что является самым большим количеством фирм, которые он внес бы в черный список в одном пакете, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, эти компании имеют совокупный годовой оборот более 20 миллиардов долларов и насчитывают более 265 000 работников.

Если пакет будет одобрен, количество организаций, находящихся под санкциями ЕС, во время войны россии в Украине увеличится на 50%, добавили источники. Все страны ЕС должны будут одобрить санкции.

Это предложение является последней попыткой ЕС заставить главу кремля владимира путина сесть за стол переговоров. Европейские лидеры утверждают, что укрепление позиций Украины на поле боя и спад экономики россии создали возможность для продвижения новых мирных переговоров, на фоне того, как москва пересматривает прогнозы роста экономики на 2026 год в сторону понижения. Президент США Дональд Трамп также снова берется за войну, пообещав помочь Киеву в противовоздушной обороне и приветствуя Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне во вторник, указывает издание.

Однако ЕС все больше пытается ввести санкции против москвы, на фоне того, как страны просят исключений, чтобы уменьшить экономический ущерб.

Последний пакет, который готовит отдел внешней политики ЕС, EEAS, направлен на конкретные компании, а не на продукты или целые отрасли. Он разрабатывается уже несколько месяцев, на фоне того, как чиновники пытаются нацелиться на любые несанкционированные элементы российского военно-промышленного комплекса, сообщили источники.

Хотя предложение значительно увеличит количество фирм, находящихся под санкциями ЕС, оно, вероятно, не достигнет экономического влияния предыдущих пакетов, направленных на российскую нефтяную промышленность и банковскую систему, пишет издание.

Новое предложение было бы принято в сложных условиях, пишет издание. Недавно ЕС был вынужден ослабить несколько предложений в рамках своего 21-го пакета санкций против москвы. Самое главное, что он урезал предложенный запрет на передачу российского СПГ иностранным странам после того, как Греция выступила в оппозицию.

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Франция и Италия также настаивали на урезании предложения о запрете бывшим российским комбатантам въезда в ЕС. Другие страны добились отмены потенциального запрета на импорт некоторых российских видов рыбы, таких как треска и минтай.

Учитывая эти трудности, официальные лица сообщили посланникам ЕС, что они планируют распространить новое предложение в ближайшие недели, чтобы дать столицам достаточно времени для рассмотрения, сказали источники.

"Целью будет принятие санкций на встрече министров иностранных дел в октябре", указывает издание.

Отдельно блок готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей, добавили источники. Они также могут быть приняты осенью.

Тем временем Германия, Франция и Великобритания - три крупнейшие экономики Европы - возобновляют усилия, направленные на привлечение путина к мирным переговорам в координации с Зеленским. Команда президента Европейского совета Антониу Кошты также обратилась в кремль с просьбой открыть канал связи для подготовки к потенциальным переговорам о прекращении войны. Однако путин отклонил все призывы к прекращению огня, пишет издание.

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