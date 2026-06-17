Президент Европейского Совета Антониу Кошта связался с кремлем, чтобы привлечь главу кремля владимира путина к обсуждению того, как прекратить войну в Украине, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Главный советник Кошты провел два разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к путину, с целью подготовки почвы для более предметных переговоров в будущем", — сообщил один из источников.

Пресс-секретарь Кошты отказалась от комментариев, а пресс-секретарь путина дмитрий песков, как указано, не ответил на электронное письмо с просьбой о его ответе.

"Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с россией, чтобы решить наши общие вопросы безопасности", – сказал Кошта журналистам в прошлом месяце.

Некоторые страны ЕС выдвинули идею назначения специального посланника для переговоров с москвой на фоне того, как блок стремится сыграть определенную роль в обеспечении мира между Украиной и россией. Но эта идея противоречива и сопряжена с рисками — путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который фактически десятилетиями был на зарплате кремля благодаря своей работе в ПАО "газпром", пишет издание.

Германия, Франция и Великобритания, три крупнейшие экономики Европы, отдельно обсудили стратегию привлечения путина к мирным переговорам в координации с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские чиновники видят возможность привлечь путина к переговорам на фоне того, как силы кремля пытаются продвинуться на поле боя, Украина усилила удары внутри россии, а экономические издержки войны растут, указывает издание.

Высокопоставленные европейские чиновники стремятся скоординировать свой подход на фоне того, как война переходит в новую фазу, и они готовятся к моменту, когда коммуникация с кремлем усилится, сказал один чиновник.

Мирное соглашение между США и Ираном, которое снизит цену на нефть, также сократит экспортные доходы россии от продажи энергоносителей, пишет издание.

Мелони заявила, что ЕС должен найти посланника для переговоров с россией