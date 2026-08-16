Почти 550 проектов получат финансирование по итогам «Тысячивесны»

Команда Минкульта вместе с партнёрами завершила в Ивано-Франковске финальный этап отбора "Тысячевесны", финансирование получат более 500 проектов, передаёт УНН со ссылкой на Минкультуры.

Финансирование получат 546 проектов: "Визуальное искусство" — 77 проектов, "Перформативное искусство" — 133 проекта, "Современная музыка" — 144 проекта, "Нехудожественные (документальные) фильмы и сериалы" — 70 проектов, "Игровые фильмы и сериалы" — 92 проекта, "Фильмы для детской аудитории и анимация" — 30 проектов — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, всего на питчинге команды презентовали 1 215 проектов. Параллельно с питчингами состоялись 15 профессиональных дискуссий, 5 концертов, 4 театральных спектакля, множество встреч культурного сообщества.

Финальный питчинг стал третьим и ключевым этапом "Тысячевесны". Авторы, режиссёры, продюсеры, музыканты, деятели искусства, культурные менеджеры и творческие команды защищали проекты перед конкурсными комиссиями. В общей сложности финальные питчинги "Тысячевесны" продолжались 320 часов.

В Минкультуры напомнили, что отдельный порядок оценки действует для направления "Аудиовизуальные шоу и видеоролики для социальных сетей", для которого второй этап будет финальным. Его результаты будут сообщены позже.

"За этими пятью днями — гораздо больше, чем более 1 200 презентаций. Это тысячи людей, новые знакомства, партнёрства и идеи, которые уже начали порождать следующие проекты. "Тысячевесна" показала масштаб творческой энергии, которая сегодня есть в Украине, и одновременно — огромный запрос на системную поддержку культуры. Наша задача — помочь превратить эту энергию в фильмы, музыку, спектакли, анимацию, художественные проекты, которые украинцы будут смотреть, слушать и выбирать. Это инвестиция не только в культуру, но и в нашу устойчивость, экономику и способность говорить с миром собственным голосом", — отметила вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Добавим

"Тысячевесна" стартовала как ответ на потребность Украины в большем количестве качественного, конкурентоспособного культурного продукта — фильмов, сериалов, анимации, музыки, театральных постановок, выставок и других проектов, способных работать с украинской аудиторией и представлять Украину в мире. На реализацию инициативы предусмотрено до 4 млрд грн государственной поддержки.

Всего для участия в "Тысячевесне" поступило 2 634 заявки. После второго этапа экспертной оценки в финальный питчинг прошли более 1 200 проектов. Более 180 украинских и международных экспертов оценивали креативность и качество презентаций, реалистичность реализации, профессиональную готовность команд, обоснованность смет, международный потенциал и предложенный объём софинансирования.

Более 20% участников "Тысячевесны" — дебютанты. В следующем году инициативу планируют расширить ещё двумя категориями — видеоигры и книги.

Напомним

13 августа к финальному этапу "Тысячевесны" присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства посетил творческие локации, где проходили питчинги, и пообщался с участниками, экспертами и партнёрами инициативы.