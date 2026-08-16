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Майже 550 проєктів отримають фінансування за результатами "Тисячовесни"

Київ • УНН

 • 8084 перегляди

Мінкульт завершив фінальний етап відбору "Тисячовесни", фінансування отримають 546 проєктів. Загалом на пітчингу презентували 1215 проєктів, а на реалізацію ініціативи передбачено до 4 млрд грн.

Майже 550 проєктів отримають фінансування за результатами "Тисячовесни"

Команда Мінкульту разом з партнерами завершили в Івано-Франківську фінальний етап відбору "Тисячовесни", фінансування отримають понад 500 проєктів, передає УНН із посиланням на Мінкультури.

Фінансування отримають 546 проєктів: "Візуальне мистецтво" — 77 проєктів, "Перформативне мистецтво" — 133 проєкти, "Сучасна музика" — 144 проєкти, "Неігрові (документальні) фільми та серіали" — 70 проєктів, "Ігрові фільми та серіали" — 92 проєкти, "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" — 30 проєктів 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у відомстві, всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів. Паралельно з пітчингами відбулися 15 професійних дискусій, 5 концертів, 4 театральні вистави, безліч зустрічей культурної спільноти. 

Фінальний пітчинг став третім і ключовим етапом "Тисячовесни". Автори, режисери, продюсери, музиканти, митці, культурні менеджери та творчі команди захищали проєкти перед конкурсними комісіями. Загалом фінальні пітчинги "Тисячовесни" тривали 320 годин. 

У Мінкультури нагадали, що окремий порядок оцінювання діє для напряму "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж", для якого другий етап буде фінальним. Його результати будуть повідомлені пізніше.

"За цими п’ятьма днями — значно більше, ніж понад 1 200 презентацій. Це тисячі людей, нові знайомства, партнерства й ідеї, які вже почали народжувати наступні проєкти. "Тисячовесна" показала масштаб творчої енергії, яка сьогодні є в Україні, і водночас — величезний запит на системну підтримку культури. Наше завдання — допомогти перетворити цю енергію на фільми, музику, вистави, анімацію, мистецькі проєкти, які дивитимуться, слухатимуть і обиратимуть українці. Це інвестиція не лише в культуру, а й у нашу стійкість, економіку та здатність говорити зі світом власним голосом", — зазначила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Додамо

"Тисячовесна" стартувала як відповідь на потребу України у більшій кількості якісного, конкурентного культурного продукту — фільмів, серіалів, анімації, музики, театральних постановок, виставок та інших проєктів, здатних працювати з українською аудиторією та представляти Україну у світі. На реалізацію ініціативи передбачено до 4 млрд грн державної підтримки.

Загалом на участь у "Тисячовесні" надійшло 2 634 заявки. Після другого етапу експертного оцінювання до фінального пітчингу пройшли понад 1 200 проєктів. Понад 180 українських і міжнародних експертів оцінювали креативність та якість презентацій, реалістичність реалізації, професійну готовність команд, обґрунтованість кошторисів, міжнародний потенціал та запропонований обсяг співфінансування.

Понад 20% учасників "Тисячовесни" — дебютанти. Наступного року ініціативу планують розширити ще двома категоріями — відеоігри та книги.

Нагадаємо

13 серпня до фінального етапу "Тисячовесни" долучився Президент України Володимир Зеленський. Глава держави відвідав творчі локації, де відбувалися пітчинги, та поспілкувався з учасниками, експертами й партнерами ініціативи.

Антоніна Туманова

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