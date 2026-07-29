Полиция Киевщины проверяет танцы девушек под российскую музыку на Аллее Славы

Правоохранители Киевщины проводят проверку по факту неправомерных действий несовершеннолетних в селе Путровка Фастовского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.

По данным правоохранителей, две девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших, размещенных на Аллее Славы.

Правоохранители внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и других происшествиях. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников