Полиция Киевщины проверяет танцы девушек под российскую музыку на Аллее Славы
Киев • УНН
В селе Путровка две девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и всех участников.
Правоохранители Киевщины проводят проверку по факту неправомерных действий несовершеннолетних в селе Путровка Фастовского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.
Детали
По данным правоохранителей, две девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших, размещенных на Аллее Славы.
Правоохранители внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и других происшествиях. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников
Напомним
В Обухове на Киевщине две 13-летние девушки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы. Полиция установила личности подростков.