В Киеве мужчина, доставленный в ТЦК за нарушение воинского учета, смертельно ранил врача ВВК
Киев • УНН
В Подольском районе Киева мужчина, доставленный в ТЦК за нарушение воинского учета, нанес ножевые ранения врачу, от которых она скончалась. Нападавший задержан полицией.
В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования и социальной поддержки за нарушение правил воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии нанес смертельные ножевые ранения врачу. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП, пишет УНН.
Детали
По информации ТЦК, 29 июля мужчину доставили в Подольский районный ТЦК, поскольку он не прошел военно-врачебную комиссию. Для устранения нарушения его направили на прохождение ВВК во внештатную военно-врачебную комиссию №1.
Около 15 часов 30 минут во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга этот гражданин нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась. Нападавший задержан сотрудниками полиции
В Киевском городском ТЦК и СП отметили, что военно-врачебные комиссии являются гражданскими учреждениями, не подчиняются органам военного управления Вооруженных сил Украины, а их медицинский персонал состоит из гражданских работников.
Также там подчеркнули, что задержанного привлекут к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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