Были в балаклавах и распылили газ - Лубинец расследует задержание мужчины ТЦК в Каменском

В городе Каменское Днепропетровской области представители ТЦК задержали мужчину возле центра предоставления административных услуг. Они применили к нему физическую силу, а к женщинам, которые пытались ему помочь - газовые баллончики. При этом представители ТЦК были в балаклавах, сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали

Омбудсмен опубликовал кадры инцидента.

На них, предварительно, зафиксировано, как представители ТЦК и СП принудительно задерживают мужчину и помещают его в служебный автомобиль. Женщины, которые были рядом, пытались вмешаться в ситуацию. В то же время, как можно увидеть на видео, к одной из них, вероятно, применили газовый баллончик. И еще одна деталь, которая сразу бросается в глаза: часть лиц, участвовавших в задержании, была в балаклавах - говорится в сообщении.

Лубинец в очередной раз подчеркнул, что использование балаклав во время проведения мобилизационных мероприятий недопустимо.

Каждый человек должен четко понимать, кто именно проверяет его документы, останавливает его или применяет меры принуждения. Если лица скрыты, установить личность, которая могла превысить свои полномочия или нарушить права человека, значительно сложнее. Именно поэтому представители ТЦК и СП во время исполнения служебных обязанностей должны быть надлежащим образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения в соответствии с требованиями законодательства Украины - отметил он.

Омбудсмен поручил Представителю Уполномоченного в Днепропетровской области Алексею Урлаткину детально разобраться в ситуации. Соответствующие письма с требованием разобраться в ситуации уже направлены в Главное управление Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, а также в Днепропетровский областной ТЦК.

История из Днепропетровской области - не только об одном конкретном эпизоде. Она является очередным напоминанием, что мобилизационные мероприятия должны происходить исключительно в рамках закона - резюмировал Лубинец.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль очередной инцидент с ТЦК, который произошел в поселке Лехновка Хмельницкой области. Там работники ТЦК приковали 61-летнего мужчину наручниками к авто и применили газовый баллончик.